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Путин заявил об эффективности всех российских вакцин от коронавируса
Фото: sputnikvaccine.com

Путин заявил об эффективности всех российских вакцин от коронавируса

Ростислав Зубков

Здоровье

Вакцины от коронавируса, произведенные Центром Гамалеи и центром «Вектор», эффективны и безопасны. Об этом президент России Владимир Путин заявил во вторник, 10 ноября, на саммите ШОС.

— Исследования уже показали и подтвердили, что, во-первых, эти вакцины безопасны, нет никаких серьезных последствий после их применения, и, во-вторых, они все эффективны, — приводит РИА Новости слова главы государства.

Он обратил внимание, что привившиеся от инфекции люди не заболевают при контактах с зараженными. В худшем случае у них возникают симптомы «в самом легком виде», уточнил Путин.

В скором времени в России будет зарегистрирована третья вакцина от ковида, добавил российский лидер. Он отметил, что Москва готова сотрудничать со всеми странами по работе над созданием качественных лекарства от инфекции, но призвал не политизировать эти процессы.

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