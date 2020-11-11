Фестиваль «Путешествие в Рождество» отменили в Москве из-за коронавируса

Фото: «Вечерняя Москва»

Фестиваль «Путешествие в Рождество» не будет проводиться в Москве в текущем году. Об этом сообщили в среду, 11 ноября, в столичном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

— Фестиваль «Путешествие в Рождество» в этом году проводиться не будет в связи с эпидемиологической ситуацией. Также не состоятся и традиционные новогодние елки, — говорится в сообщении оперштаба в Telegram-канале.

При этом катки будут открыты для горожан. В том числе начнут работать большие ледовые площадки на Красной площади, на ВДНХ и в Парке Горького.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице в связи с ростом заболеваемости коронавирусом вводятся дополнительные ограничения. Они коснутся студентов вузов и колледжей, бизнеса, работы детских досуговых центров. Ограничения в городе будут действовать два месяца — до 15 января 2021 года. Также стало известно, что в новогоднюю ночь все столичные рестораны будут закрыты.

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