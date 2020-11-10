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Власти Москвы объяснили причину запрета на обслуживание посетителей ночью
Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Власти Москвы объяснили причину запрета на обслуживание посетителей ночью

Кирилл Николаев

Город

Около 500 заведений общественного питания работают в столице в ночное время, но именно там возможны заражения коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 10 ноября, сообщил руководитель Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире телеканала «Россия 24».

— В ресторане вы в любом случае сидите в некотором отдалении друг от друга, а ночные клубы, наверное, являются более вероятным местом, где можно заразиться, — заявил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице в связи с ростом заболеваемости коронавирусом вводятся дополнительные ограничения. Они коснутся студентов вузов и колледжей, бизнеса, работы детских досуговых центров. Ограничения в городе будут действовать два месяца — до 15 января 2021 года. Также ресторанам, кафе, клубам и барам Москвы запрещается обслуживать посетителей с 23:00 до 6:00. Это не относится к сервисам доставки и торговле навынос.

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