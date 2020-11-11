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Мурашко заявил о запуске массового производства вакцины «Спутник V»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Мурашко заявил о запуске массового производства вакцины «Спутник V»

Евгения Звощик

Общество

Российская вакцина от нового типа коронавирусной инфекции «Спутник V» начала распространяться по регионам РФ. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в среду, 11 ноября, во время встречи глав министерств здравоохранения стран БРИКС.

По его словам, промышленные масштабы производства вакцины уже наращиваются. Производители отработали технологические регламенты и запускают массовое производство, передает РИА Новости.

Ранее Мурашко заявил, что в новогодние праздники россиянам следует минимизировать контакты и провести праздничные дни в кругу семьи.

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