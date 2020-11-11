Мурашко заявил о запуске массового производства вакцины «Спутник V»

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Российская вакцина от нового типа коронавирусной инфекции «Спутник V» начала распространяться по регионам РФ. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в среду, 11 ноября, во время встречи глав министерств здравоохранения стран БРИКС.

По его словам, промышленные масштабы производства вакцины уже наращиваются. Производители отработали технологические регламенты и запускают массовое производство, передает РИА Новости.

Ранее Мурашко заявил, что в новогодние праздники россиянам следует минимизировать контакты и провести праздничные дни в кругу семьи.

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