Экономика и COVID-19: о чем говорил Сергей Собянин на форуме «Сильные идеи для нового времени»

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В среду, 11 октября, мэр Москвы Сергей Собянин выступил на форуме «Сильные идеи для нового времени». Он затронул несколько актуальных для города вопросов, среди которых ситуация с коронавирусной инфекцией и положение дел в экономике столицы.

Ситуация с коронавирусом

Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве может стабилизироваться через несколько недель. По его словам, данные о заболевших COVID-19 осенью схожи с весенними показателями. При этом мэр добавил, что город справляется с ростом заболеваемости новой инфекцией.

— Объем заболеваний мы имеем практически уже на уровне весеннего периода, а система здравоохранения на этом уровне более или менее спокойно с ним справляется, — заявил Сергей Собянин.

По словам главы города, в ближайшие недели в столице ожидается сложная ситуация с коронавирусной инфекцией.

— Мы видим, что ситуация непростая, сложная. И мы прогнозируем, что в ближайшие недели нас ожидает сложный период времени, — заявил он.

Он подчеркнул, что новые решения по ограничительным мерам в столице могут быть приняты через две–три недели. В любом случае решения должны в минимальной степени касаться ограничений в отношении экономики и бизнеса. Также Сергей Собянин отметил, что власти столицы не считают необходимым менять стратегию развития города из-за ситуации с коронавирусом.

Социальные обязательства

В ходе своего выступления Сергей Собянин затронул вопрос социальной политики. По его словам, власти Москвы должны на 100 процентов выполнить свои социальные обязательства. На выполнение данных задач перед горожанами имеются необходимые средства.

Экономика Москвы

Сергей Собянин заявил, что в экономическом плане начало 2021 года для Москвы и России будет непростым. По его мнению, столичная экономика вернется в норму только к концу 2021 года. Мэр Москвы уточнил, что объем торговли в городе по итогам текущего года снизится только на три процента. При этом туристический бизнес из-за пандемии потерял 60 процентов клиентов.

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