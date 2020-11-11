Сергей Собянин: Власти Москвы должны на 100 процентов выполнить свои соцобязательства

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Столичные власти должны на 100 процентов выполнить свои социальные обязательства. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на форуме «Сильные идеи для нового времени» в среду, 11 ноября.

По его словам, на выполнение социальных обязательств перед горожанами имеются денежные средства.

— Текущие поступления полностью обеспечивают нашу социальную политику... Это будет исполнено, — сообщил мэр Москвы.

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