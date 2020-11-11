Сергей Собянин: Власти Москвы должны на 100 процентов выполнить свои соцобязательства
Столичные власти должны на 100 процентов выполнить свои социальные обязательства. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на форуме «Сильные идеи для нового времени» в среду, 11 ноября.
По его словам, на выполнение социальных обязательств перед горожанами имеются денежные средства.
— Текущие поступления полностью обеспечивают нашу социальную политику... Это будет исполнено, — сообщил мэр Москвы.
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