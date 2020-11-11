Сергей Собянин оценил ситуацию с COVID-19 в Европе после локдаунов

Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Европа не может остановить коронавирус, несмотря на введенные локдауны. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 11 ноября.

— Мы столкнулись сейчас с осенней проблемой, с осенней волной. Причем, может, в меньшей степени чем европейцы, или американцы, или жители каких-то других стран. Но все равно столкнулись. Более того, мы видим, что они не могут остановить эту волну, несмотря на жесткие локдауны: не останавливается, идет рост — рост заболеваемости, рост госпитализации, — сказал Сергей Собянин в рамках форума «Сильные идеи для нового времени».

Столичный мэр добавил, что во всех странах мира вводятся «все более и более жесткие меры». Вся ситуация с коронавирусом не внушает оптимизма, подчеркнул мэр.

Глава города отметил, что через несколько месяцев Москва выйдет из пика заболеваемости COVID-19. Осеннее обострение ситуации с коронавирусом в столице станет последним.

Сергей Собянин уточнил, что следующий год будет тяжелым, но в конце 2021 года город войдет в нормальную экономическую ситуацию. Он также сказал, что столичные власти не планируют менять стратегию развития города из-за сложившейся ситуации с коронавирусной инфекцией.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала ситуацию с коронавирусом в России управляемой.

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