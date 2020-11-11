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Сергей Собянин: Экономика Москвы вернется в норму к концу 2021 года
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Сергей Собянин: Экономика Москвы вернется в норму к концу 2021 года

Вероника Кузьминова

Город

В экономическом плане начало 2021 года для Москвы и России будет непростым. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 11 ноября.

По словам мэра, экономика столицы вернется в норму только к концу следующего года.

— Экономика Москвы вернется в норму к концу 2021 года, — заявил Собянин на форуме «Сильные идеи для нового времени».

Он уточнил, что объем торговли в городе по итогам текущего года снизится только на три процента. При этом туристический бизнес из-за пандемии потерял 60 процентов клиентов.

Из-за сложившейся ситуации с COVID-19 власти Москвы не собираются менять стратегию развития города.

— У нас нет ни одного аргумента, чтобы менять стратегию развития города. Это проходящая история — все эти пандемии, эпидемии. Это история даже не лет, а месяцев, — сказал мэр.

Он добавил, что ситуация в городе зависит от сценариев, которые будут «разворачиваться и в стране, и в мире».

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