Стратегию развития Москвы не будут менять из-за COVID-19
Власти столицы не считают необходимым менять стратегию развития города из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 11 ноября.
По словам главы города, экономика столицы сильно зависит от «сценариев, которые будут разворачиваться» в стране и мире.
— Москва — все-таки очень диверсифицированный город, у нее нет какой-то моноструктуры, не зависит от чего-то одного, все сектора представлены примерно одинаково в структуре города, — заявил мэр на форуме «Сильные идеи для нового времени».
У властей города, как сказал Собянин, нет аргументов на смену стратегии развития Москвы.
— Это проходящая история — все эти пандемии, эпидемии. Это история даже не лет, а месяцев, — добавил мэр.
Также Собянин уточнил, что экономика Москвы вернется в норму к концу 2021 года.
Читайте также: Сергей Собянин заявил, что осеннее обострение ситуации с COVID-19 станет последним