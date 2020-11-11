Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Стратегию развития Москвы не будут менять из-за COVID-19 
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Стратегию развития Москвы не будут менять из-за COVID-19 

Вероника Кузьминова

Город

Власти столицы не считают необходимым менять стратегию развития города из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 11 ноября.

По словам главы города, экономика столицы сильно зависит от «сценариев, которые будут разворачиваться» в стране и мире.

— Москва — все-таки очень диверсифицированный город, у нее нет какой-то моноструктуры, не зависит от чего-то одного, все сектора представлены примерно одинаково в структуре города, — заявил мэр на форуме «Сильные идеи для нового времени».

У властей города, как сказал Собянин, нет аргументов на смену стратегии развития Москвы.

— Это проходящая история — все эти пандемии, эпидемии. Это история даже не лет, а месяцев, — добавил мэр.

Также Собянин уточнил, что экономика Москвы вернется в норму к концу 2021 года.

Читайте также: Сергей Собянин заявил, что осеннее обострение ситуации с COVID-19 станет последним

МоскваСергей Собянинкоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Всем нужно выучить уроки Карабаха

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сестры немилосердия: как защитить от них детей

Ян Арт
Ян Арт

Свободы без ответственности не бывает

Алексей Рощин
Алексей Рощин

Детям некогда учиться, взрослым негде голосовать

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Что означают перестановки в высших эшелонах власти

Михаил Бубнов
Михаил Бубнов

Нет места панике на рынке недвижимости

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Систему ОМС пора менять

Все мнения
О проекте