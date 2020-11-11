Стратегию развития Москвы не будут менять из-за COVID-19 

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Власти столицы не считают необходимым менять стратегию развития города из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 11 ноября.

По словам главы города, экономика столицы сильно зависит от «сценариев, которые будут разворачиваться» в стране и мире.

— Москва — все-таки очень диверсифицированный город, у нее нет какой-то моноструктуры, не зависит от чего-то одного, все сектора представлены примерно одинаково в структуре города, — заявил мэр на форуме «Сильные идеи для нового времени».

У властей города, как сказал Собянин, нет аргументов на смену стратегии развития Москвы.

— Это проходящая история — все эти пандемии, эпидемии. Это история даже не лет, а месяцев, — добавил мэр.

Также Собянин уточнил, что экономика Москвы вернется в норму к концу 2021 года.

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