Оперштаб ответил на популярные вопросы москвичей о новых мерах против COVID-19

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве ответил на самые популярные вопросы горожан о новых мерах против коронавируса, которые будут введены в городе с 13 ноября. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба города в среду, 11 ноября.

По данным оперштаба, в связи с эпидемиологической обстановкой фестиваль «Путешествие в Рождество» в этом году проводиться не будет. Кроме того, не будут организовываться и традиционные новогодние елки. Однако улицы и площади города будут украшены иллюминацией к празднику.

Кроме того, в оперштабе рассказали, что в столице будут проводиться проверки по соблюдению ограничительных мер. Количество гостей в отелях, гостиницах и домах отдыха Москвы ограничивать пока не планируется.

Также ответили на вопрос горожан, будут ли предусмотрены штрафы для школьников и студентов, которых перевели на дистанционное обучение. Пока штрафы за свободное перемещение по улицам не предусмотрены.

Также не были введены штрафы для организаций, которые проведут корпоратив для сотрудников. Однако при нарушении санитарных требований будет оштрафовано заведение, в котором проводится корпоратив.

Работа открытых ледовых катков в городе сохранится в прежнем режиме. Но режим работы катков будет изменен в соответствии с действующими требованиями Роспотребнадзора по соблюдению ограничительных мер. Катки на Красной площади, ВДНХ и в Парке Горького также будут работать с учетом введенных ограничений.

Ранее столичный мэр сообщил, что в Москве в связи с ростом заболеваемости коронавирусом вводятся дополнительные ограничения. Они коснутся студентов вузов и колледжей, бизнеса, работы детских досуговых центров. Ограничения в городе будут действовать два месяца — до 15 января 2021 года.

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