Сергей Собянин допустил стабилизацию ситуации с COVID-19 в Москве через две-три недели

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Ситуация с коронавирусом в столице может стабилизироваться через несколько недель. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 11 ноября.

По его словам, новые решения по ограничительным мерам в столице могут быть приняты через две-три недели.

Собянин назвал объем заболевших коронавирусом осенью схожим с весенними показателями. При этом мэр добавил, что Москва справляется с подъемом заболеваемости новой инфекцией.

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