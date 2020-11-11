Сергей Собянин допустил стабилизацию ситуации с COVID-19 в Москве через две-три недели
Ситуация с коронавирусом в столице может стабилизироваться через несколько недель. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 11 ноября.
По его словам, новые решения по ограничительным мерам в столице могут быть приняты через две-три недели.
Собянин назвал объем заболевших коронавирусом осенью схожим с весенними показателями. При этом мэр добавил, что Москва справляется с подъемом заболеваемости новой инфекцией.
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