Владимир Ефимов заявил об активном росте динамики онлайн-продаж в Москве
В столице наблюдается активный рост динамики онлайн-продаж. Об этом в среду, 11 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
— Пандемия сказалась положительно на том, как ведет себя бизнес. Это адаптация и внедрение новых технологий, дистанционные способы оказания услуг, сфера развлечений, которая в режиме реального посещения закрыта. Мы видим активный рост динамики продаж этих услуг в сфере онлайн: дистанционная торговля, — цитирует Ефимова РИА Новости.
Он добавил, что по макропоказателям общая выручка всех предприятий на территории Москвы за летний период полностью восстановилась до докризисных показателей.
Ранее сообщалось, что представители малого и среднего предпринимательства (МСП) выкупили у столицы почти семь тысяч объектов нежилой недвижимости с 2011 года. Общая площадь объектов составила 1,4 миллиона квадратных метров.
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