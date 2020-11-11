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Владимир Ефимов заявил об активном росте динамики онлайн-продаж в Москве
Фото: Пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы

Владимир Ефимов заявил об активном росте динамики онлайн-продаж в Москве

Кирилл Николаев

Город

В столице наблюдается активный рост динамики онлайн-продаж. Об этом в среду, 11 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Пандемия сказалась положительно на том, как ведет себя бизнес. Это адаптация и внедрение новых технологий, дистанционные способы оказания услуг, сфера развлечений, которая в режиме реального посещения закрыта. Мы видим активный рост динамики продаж этих услуг в сфере онлайн: дистанционная торговля, — цитирует Ефимова РИА Новости.

Он добавил, что по макропоказателям общая выручка всех предприятий на территории Москвы за летний период полностью восстановилась до докризисных показателей.

Ранее сообщалось, что представители малого и среднего предпринимательства (МСП) выкупили у столицы почти семь тысяч объектов нежилой недвижимости с 2011 года. Общая площадь объектов составила 1,4 миллиона квадратных метров.

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