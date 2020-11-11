Более 100 помещений сдадут предпринимателям Москвы в аренду по льготной цене

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Столичные власти выставили на электронные торги 104 нежилых помещения для сдачи в аренду предпринимателям. Об этом заявил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Арендовать городскую недвижимость смогут только представители малого и среднего бизнеса, так как именно для них работает льготная программа.

— В рамках программы представители малого и среднего предпринимательства могут арендовать недвижимость в Москве на срок до 10 лет по цене от одной тысячи рублей за квадратный метр в год для подвальных помещений и от 4750 рублей за объекты на первых этажах и выше, — приводятся слова Ефимова на официальном сайте мэра Москвы.

Максимальное число помещений сдают на западе столицы — 17 объектов. На севере и северо-западе предлагается арендовать по 16 помещений. Меньше всего недвижимости, по пять объектов, — в центре, на северо-востоке и юго-востоке Москвы.

Уточняется, что с начала года по льготной программе было сдано 468 объектов. На один лот в среднем претендовали по семь участников.

Ранее сообщалось, что представители малого и среднего предпринимательства (МСП) выкупили у столицы почти семь тысяч объектов нежилой недвижимости с 2011 года. Общая площадь объектов составила 1,4 миллиона квадратных метров.

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