Предприниматели Москвы выкупили у города порядка семи тысяч объектов за 10 лет

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Представители малого и среднего предпринимательства (МСП) выкупили у столицы почти семь тысяч объектов нежилой недвижимости с 2011 года. Отмечается, что их общая площадь составила 1,4 миллиона квадратных метров. Об этом в четверг, 29 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он уточнил, что представители МСП могут выкупить по среднерыночной цене нежилые помещения, которые они арендуют у города. Сделки проводят без конкурса.

— За 10 лет было заключено 6936 договоров купли-продажи на нежилые помещения, которые предприниматели используют под различные виды бизнеса, чаще всего это торговля и сфера услуг. При этом почти треть выкупленной недвижимости находится в Центральном округе Москвы, что особенно выгодно для приобретателей, — рассказал Ефимов.

Цена помещения равна рыночной, ее определяют независимые оценщики. В случае отказа предпринимателя от своего преимущества, объект выставляют на торги по той же стоимости.

Купить недвижимость можно сразу или в рассрочку на пять лет с ежемесячными выплатами. Министр Правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман подчеркнул, что в 2014 году представители МСП выкупили 1497 объектов недвижимости. Это число оказалось рекордным.

— В остальные годы предприниматели выкупали в среднем по 500 помещений в год, — цитирует Гамана официальный сайт мэра Москвы.

Для того, чтобы выкупить у столицы арендуемое помещение без конкурса, представитель бизнеса должен быть в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Соответсвующий документ опубликовали на сайте Федеральной налоговой службы РФ. Срок аренды недвижимости должен быть не менее трех лет при участии в специальных торгах и не менее двух лет — в обычных аукционах на общих условиях.

Ранее сообщалось, что в период с января по сентябрь жители столицы арендовали у города под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) 56 земельных участков, что в четыре раза превышает аналогичные показатели прошлого года. Общая площадь арендованных в 2020 году участков составила 7,29 гектара, а сумма арендных платежей — 101,4 миллиона рублей.

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