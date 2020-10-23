Москвичи арендовали 56 земельных участков под ИЖС с января

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В период с января по сентябрь жители столицы арендовали у города под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) 56 земельных участков, что в четыре раза превышает аналогичные показатели прошлого года. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что общая площадь арендованных в 2020 году участков составила 7,29 гектара, а сумма арендных платежей — 101,4 миллиона рублей.

— В этом году на торгах по аренде участков под индивидуальное жилищное строительство также существенно вырос спрос — в три раза — и составил девять человек на лот. Это связано с тем, что после строительства дома, ввода его в эксплуатацию и регистрации арендатор может выкупить участок за 40 процентов от его кадастровой стоимости. Такая возможность у арендаторов появилась в апреле этого года, — цитирует Ефимова официальный сайт мэра Москвы.

Глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков уточнил, что с апреля жители города выкупили у Москвы на льготных условиях 23 земельных участка, общая стоимость которых — 35,7 миллиона рублей.

— В этом году на торгах по аренде под индивидуальное жилищное строительство больше всего участков ушло с молотка в ТиНАО — 46 объектов. Четыре участка реализованы на востоке города, по два объекта — на западе и севере столицы, по одному участку — на юго-востоке и в Зеленограде, — подчеркнул Щербаков.

На данный момент на торгах под ИЖС представили 17 объектов: 15 участков в ТиНАО и два на востоке столицы. По всем объектам ведется заявочная кампания. Ознакомиться с характеристиками объектов под жилое и коммерческое строительство можно на инвестиционном портале города в разделе «Земля под строительство».

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