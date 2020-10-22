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Пять помещений в центре Москвы сдадут в аренду по льготной цене
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Пять помещений в центре Москвы сдадут в аренду по льготной цене

Виктория Родимкина

Город

Пять помещений в центре столицы будут сдавать в аренду по льготной ставке. Об этом сообщили в пресс-службе департамента Москвы по конкурентной политике в четверг, 22 октября.

Нежилые помещения имеют свободное назначение и могут быть использованы бизнесом в коммерческих целях. Арендовать их смогут только представители малого и среднего бизнеса.

Два помещения находятся в Басманном районе, по одному — в Хамовниках и Пресненском районе. Объекты, площадь которых составляет от 71,9 квадратных метра, будут сданы через онлайн-аукционы. Срок аренды составит 10 лет.

Руководитель департамента по конкурентной политике Иван Щербаков отметил, что всего в столице по льготной ставке было реализовано 14 помещений в центре города. Конкуренция составила 11 человека на лот, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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