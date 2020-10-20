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Ледовый центр «Снегирь» построят в Новой Москве до конца года
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Ледовый центр «Снегирь» построят в Новой Москве до конца года

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, поселение Марушкинское, квартал № 50Карта всех событий

Строительство ледового тренировочно-оздоровительного центра «Снегирь» в Новой Москве будет завершено к концу октября. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко во вторник, 20 октября.

Он отметил, что спортивный объект в деревне Марушкино построен за счет инвестора.

— Мосгосстройнадзор выполняет итоговую проверку по извещению об окончании строительно-монтажных работ, которая завершится в конце октября. После устранения выявленных замечаний ледовый центр будет введен в эксплуатацию, — сказал Олег Антосенко.

Площадь трехэтажного здания составила 6,7 тысячи квадратных метров. В помещении установили два искусственных катка — полноразмерный и малый. Также в центре организуют универсальные и тренажерные залы. В центре планируется проводить тренировки и соревнования не только по хоккею и фигурному катанию, но и по волейболу, баскетболу и сквошу, сообщает пресс-служба Комплекса градостроительной политики Москвы.

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Ледовый дворецстроительствоНовая Москва
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