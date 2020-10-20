Пятнадцать земельных участков в ТиНАО выставили на торги

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

В Троицком и Новомосковском административных округах Москвы на торги под индивидуальное жилищное строительство выставлены 15 участков. С начала 2020 года в ТиНАО было арендовано 46 земельных участков.

Площадь участков, которые будут участвовать в торгах, составляет от 0,09 до 0,21 гектара.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимира Ефимова, столица регулярно выставляет на торги участки под индивидуальное жилищное строительство. Арендаторы могут разместить на них частные дома, гаражи или вести на них садоводство.

— После строительства дома и оформления права собственности у арендаторов появляется возможность выкупить у города и земельный участок за 40 процентов от его кадастровой стоимости, — рассказал заммэра.

Так, в торгах будут участвовать земельные участки в Кленовском, Вороновском, Роговском, Новофедоровском и Внуковском поселениях.

Руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Ивана Щербакова отметил, что конкуренция на аукционе в 2020 году составляет 8-9 участников на один лот, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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