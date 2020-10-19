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Тринадцать помещений в Зеленограде выставили на электронные торги
Фото: Максим Аносов, «Вечерняя Москва»

Тринадцать помещений в Зеленограде выставили на электронные торги

Виктория Родимкина

Город

На онлайн-торги выставили 13 нежилых помещений, которые расположены в Зеленограде. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента по конкурентной политике Москвы в понедельник, 19 октября.

Уточняется, что на торгах будут представлены помещения площадью от 28,5 квадратного метра. Начальная цена лотов составит от 2,16 миллиона рублей. Помещения имеют свободное функциональное назначение и могут быть использованы в коммерческих целях.

По словам руководителя Департамента по конкурентной политике Москвы Ивана Щербакова, девять лотов будут проданы через предложение с понижением цены во время торгов до 50 процентов.

— В среднем участники таких торгов приобретают городскую недвижимость на 22,5 процента ниже начальной стоимости, — сказал глава департамента.

Он отметил, что с начала 2020 года конкуренция на подобных торгах составляет восемь человек на лот.

В 2020 году уже заключили 25 договоров купли-продажи нежилых помещений в Зеленограде, передает сообщение пресс-службы агентство городских новостей «Москва».

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