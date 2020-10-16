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Культурно-оздоровительный комплекс появится в ТиНАО
Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Культурно-оздоровительный комплекс появится в ТиНАО

Юлия Ямпольская

Город
южная 32б москваКарта всех событий

Культурно-оздоровительный комплекс планируют построить в поселении Марушкинском в ТиНАО. Он появится на земельном участке площадью 0,15 гектара, который выставили на аукцион. В торгах примут участие представители малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в пятницу, 16 октября.

Он уточнил, что новый объект создаст возможности для досуга жителей, а также обеспечит рабочие места горожанам.

— С победителем аукциона будет заключен договор аренды сроком на 1,5 года. По результатам реализации проекта 100 процентов площадей объекта передается в собственность инвестора, — добавил Ефимов.

Отмечается, что участок расположен по адресу поселение Марушкинское, поселок совхоза «Крекшино», улица Южная, владение 32б. Чтобы участвовать в торгах, которые пройдут 3 декабря, необходимо подать заявку до 30 ноября. Строительство комплекса завершат в 2022 году.

Глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков рассказал, что всего с начала 2020 года под коммерческое строительство на аукционах реализовали 28 земельных участков, передает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что в ТиНАО появится новый храмовый комплекс, общая площадь которого будет составлять свыше семи тысяч квадратных метров. Уточняется, что градостроительно-земельная комиссия столицы уже одобрила проект постройки в поселении Рязанском, деревне Рязаново.

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