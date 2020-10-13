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Новый храмовый комплекс появится в ТиНАО
Фото: АГН «Москва»

Новый храмовый комплекс появится в ТиНАО

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, поселение Рязановское, квартал № 30Карта всех событий

В ТиНАО появится новый храмовый комплекс, общая площадь которого будет составлять свыше 7 тысяч квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба Москомстройинвеста во вторник, 13 октября.

Уточняется, что градостроительно-земельная комиссия столицы уже одобрила проект постройки в поселении Рязанское, деревне Рязаново.

По словам главы Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Анастасии Пятовой храмовый комплекс получил разрешение на строительство.

В пресс-службе сообщили, что на данный момент на участке нет других построек, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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храмТиНАОстроительство
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