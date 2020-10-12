Детский сад на 220 мест открылся в Зеленограде

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Зеленоград, Георгиевский пр-кт, д. 37Б Карта всех событий

Трехэтажное здание детского сада на 220 мест открылось в Зеленограде на Георгиевском проспекте. Об этом сообщается на сайте Москомстройинвеста в понедельник, 12 октября.

Здание сдали в эксплуатацию в начале 2020 года. Помимо необходимых для содержания детей помещений там обустроили спортивный и музыкальный залы, кабинеты логопеда и психолога.

Дошкольное учреждение будет комфортным для людей с ограниченными возможностями — входы расположены на уровне земли, а в спортивном зале созданы специальные места для занятий. Общая площадь здания составляет 3,3 тысячи квадратных метров.

Рядом с детским садом установили детские площадки и спортивный комплекс.

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