Образовательный комплекс со школой и детсадом построят на северо-востоке Москвы
Строительство образовательного комплекса со школой и детским садом на 500 мест в столичном районе Отрадное планируется завершить в этом году. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора.
Площадь образовательного комплекса составит 9,8 тысячи квадратных метров. На первом этаже будет расположен детский сад. В нем откроются шесть групп.
На втором, третьем и четвертом этажах расположится школа. В ней смогут учиться 350 детей. Здесь появятся спортивный и актовый залы, мастерские, лаборатории, столовая и медицинский блок.
Прилежащую территорию образовательного комплекса благоустроят. Рабочие разобьют газоны и цветники, а также установят скамейки, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
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