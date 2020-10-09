Образовательный комплекс со школой и детсадом построят на северо-востоке Москвы

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, район Отрадное Карта всех событий

Строительство образовательного комплекса со школой и детским садом на 500 мест в столичном районе Отрадное планируется завершить в этом году. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора.

Площадь образовательного комплекса составит 9,8 тысячи квадратных метров. На первом этаже будет расположен детский сад. В нем откроются шесть групп.

На втором, третьем и четвертом этажах расположится школа. В ней смогут учиться 350 детей. Здесь появятся спортивный и актовый залы, мастерские, лаборатории, столовая и медицинский блок.

Прилежащую территорию образовательного комплекса благоустроят. Рабочие разобьют газоны и цветники, а также установят скамейки, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

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