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С начала года в Москве ввели в эксплуатацию 15 детских садов
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

С начала года в Москве ввели в эксплуатацию 15 детских садов

Вероника Кузьминова

Город
Россия, Москва, улица Вертолётчиков Карта всех событий

С начала 2020 года в столице ввели в эксплуатацию 15 детских садов. Об этом сообщил глава Департамента градостроительной политики города Сергей Лёвкин в понедельник, 5 октября.

Всего для детей создали 2,7 тысячи мест в дошкольных учреждениях.

— Большинство из введенных дошкольных образовательных учреждений — 13 было построено за счет внебюджетных источников. Еще два детских сада были возведены в рамках Адресной инвестиционной программы на средства городского бюджета, — приводятся слова Левкина на официальном сайте мэра Москвы.

Одним из самых крупных детсадов глава Департамента назвал здание в районе Некрасовка. Его площадь равна пяти тысячам квадратных метров. Помимо основных комнат для детей обустроены зал для музыкальных и физкультурных занятий, кабинет медсестры с процедурной и класс для кружков.

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Сергей ЛевкинМосквадетский сад
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