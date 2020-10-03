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Школу-гигант введут до конца 2020 года в Левобережном районе столицы
Фото: Владимир Смоляков, «Вечерняя Москва»

Школу-гигант введут до конца 2020 года в Левобережном районе столицы

Вероника Кузьминова

Город

Школу-гигант почти на две тысячи мест достроят в Левобережном районе Москвы к концу года. Об этом заявил руководитель Департамента строительства города Рафик Загрутдинов в субботу, 3 октября.

Здание будет состоять из трех секций: для начальной, общей и старшей школы. Всего там смогут обучаться 1900 человек.

— В школе разместится отдельный блок естественных наук, в котором появится 12 кабинетов с планировочным объединением их по двум профилям: научно-техническому и естественно-научному, — цитирует Загрутдинова Интерфакс.

Для общей и средней школы выделят 28 кабинетов. В здании обустроят фото-киностудия, кабинеты робототехники и три спортзала. По словам главы Департамента, в школе будут работать актовый зал на 900 мест и библиотека. Рядом со зданием создадут баскетбольную площадку и футбольное поле.

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школастроительствоРафик Загрутдинов
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