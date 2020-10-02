Пять школ и детский сад ввели в эксплуатацию в Москве с начала года

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Пять школ и детский сад в общей сложности на 2,5 тысячи мест ввели в эксплуатацию в столице с начала 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента строительства Москвы в пятницу, 2 октября.

Руководитель ведомства Рафик Загрутдинов уточнил, что один детский сад на 350 мест, пять школ и блок начальных классов на 2150 человек введены в эксплуатацию в столице.

Он также отметил, что до конца 2020 года введут еще два детских сада на 425 мест и пять школ на 3150 человек. Учреждения находятся в районах Левобережный и Южное Бутово, передает Интерфакс.

Также началось строительство школы на 550 человек в Савеловском районе, детского сада на 350 детей в Некрасовке и учебного корпуса на 400 мест в столичном районе Сокол.

Ранее стало известно, что ввод в эксплуатацию медицинских объектов ускорят в Москве. В столице сдадут раньше срока объекты здравоохранения, ввод которых планировали на 2023 год.

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