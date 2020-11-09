Около 2,5 тысячи объектов недвижимости продали в Москве с помощью инвестпортала

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В столице с 2014 года с помощью инвестиционного портала продали около 2,5 тысячи объектов городской недвижимости. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественного-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что пользователи портала могут записаться на осмотр зданий, помещений, земельных участков и машино-мест, которые доступны для аренды и покупки. Горожане также смогут ознакомиться с конкурсной документацией и пожать заявку на участие в электронных торгах.

— С момента запуска инвестпортала Москвы в 2014 году было продано уже порядка 2,5 тысячи объектов городской недвижимости общей площадью 271,5 тысячи квадратных метров, — сказал Ефимов.

По его словам, инвесторы и предприниматели активно пользуются порталом. На данный момент на нем представлено свыше семи тысяч объектов, включая здания и квартиры.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров отметил, что сервисом записи на осмотр объектов за все время воспользовались более 121 тысячи раз.

Кроме того, там можно получить информацию об электронных торгах, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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