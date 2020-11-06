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Участок под строительство автотехцентра на юге столицы выставят на торги
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Участок под строительство автотехцентра на юге столицы выставят на торги

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Липецкая улица Карта всех событий

В Москве объявили открытый аукцион на аренду земельного участка площадью 0,71 гектара, который располагается в Бирюлеве Восточном. Отмечается, что он предназначен для строительства и эксплуатации автотехцентра с автосалоном. Начальная стоимость аренды за год составит 11,27 миллиона рублей.

Участок находится по адресу улица Липецкая, промзона Ленино. Договор будет заключен с победителем аукциона на четыре с половиной года.

Как отметил глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, земельный участок располагается вблизи от объектов жилой застройки.

— Суммарная площадь будущего объекта, согласно лотовой документации, составит почти 13,5 тысячи квадратных метров. Так, площадь автосалона составит 4,3 тысячи квадратных метров, автотехцентра — 9,19 тысячи квадратных метров, — цитирует Щербакова официальный сайт мэра Москвы.

Заявку на участие в торгах могут подать физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели до 23 ноября. Аукцион пройдет 26 ноября.

Ранее сообщалось, что власти столицы утвердили проект реорганизации промышленной зоны в районе Хорошево-Мневники на северо-западе города. Около станции метро «Пресня» появится комфортное городское пространство для работы и отдыха. Уточняется, что бывшая промзона располагается по адресу улица Шеногина, дом 2.

Читайте также: Власти Москвы определили инвестора для реорганизации промзоны «Коровино»

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