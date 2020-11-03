Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Власти Москвы определили инвестора для реорганизации промзоны «Коровино»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы 

Власти Москвы определили инвестора для реорганизации промзоны «Коровино»

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Северный административный округ, Дмитровский район Карта всех событий

В столице прошел первый в России аукцион на право заключения договора реорганизации промзоны «Коровино». Об этом во вторник, 3 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В торгах, которые состоялись в понедельник, 2 ноября, участвовали пять претендентов. Они были организованы в электронной форме. Стоимость контракта составила 201,2 миллиона рублей. Победителю аукциона предстоит реорганизовать территорию промзоны «Коровино» общей площадью более 35 гектаров. Компания возведет здесь объекты общественного и производственного назначения, что позволит создать до 13 тысяч новых рабочих мест.

Как отметил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков, в соответствии с условиями лотовой документации договор с инвестором будет заключен в срок не ранее десяти и не позднее тридцати дней с даты публикации протокола аукциона.

Читайте также: Двенадцать нежилых помещений выставили на торги в Москве

аукционпромзонаМосква
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Камран Гасанов
Камран Гасанов

Трамп для России опасен, но Байден еще хуже

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Давайте устроим «выходной без гаджетов»

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Как научить врача лечить

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Небескорыстные добрые дела

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Подражание терроризму — и есть терроризм

Владимир Платонов
Владимир Платонов

В Москве торгуют по правилам

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Убит за переписку в родительском чате

Все мнения
О проекте