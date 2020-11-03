Власти Москвы определили инвестора для реорганизации промзоны «Коровино»

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Россия, Москва, Северный административный округ, Дмитровский район Карта всех событий

В столице прошел первый в России аукцион на право заключения договора реорганизации промзоны «Коровино». Об этом во вторник, 3 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В торгах, которые состоялись в понедельник, 2 ноября, участвовали пять претендентов. Они были организованы в электронной форме. Стоимость контракта составила 201,2 миллиона рублей. Победителю аукциона предстоит реорганизовать территорию промзоны «Коровино» общей площадью более 35 гектаров. Компания возведет здесь объекты общественного и производственного назначения, что позволит создать до 13 тысяч новых рабочих мест.

Как отметил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков, в соответствии с условиями лотовой документации договор с инвестором будет заключен в срок не ранее десяти и не позднее тридцати дней с даты публикации протокола аукциона.

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