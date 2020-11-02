Двенадцать нежилых помещений выставили на торги в Москве

Фото: Максим Аносов, «Вечерняя Москва»

В столице на аукцион выставили 12 нежилых помещений. Об этом сообщила пресс-служба Департамента по конкурентной политике Москвы в понедельник, 2 ноября.

Уточняется, что помещения площадью от 18,3 до 701,9 квадратного метра имеют свободное назначение. Все объекты продадут на торгах в электронной форме без объявления цены.

Руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков рассказал, что на таких торгах инвесторы смогут приобрести недвижимость по выгодной цене. Цена за 1 квадратный метр в этом году составила 18,5 тысячи рублей.

— Всего в этом году на торгах без объявления цены реализовано 23 нежилых помещения на сумму 154,5 миллиона рублей, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что во время торгов цену на объекты будут устанавливать сами инвесторы. Предложивший самую высокую цену победит. Если же на аукционе на лот будет претендовать один человек, он сможет купить недвижимость по своей цене, передает агентство городских новостей «Москва».

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