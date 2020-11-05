Новый жилой квартал появится на месте промзоны в Хорошево-Мнёвниках

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, улица Шеногина, 2 Карта всех событий

Власти столицы утвердили проект реорганизации промышленной зоны в районе Хорошово-Мнёвники на северо-западе города. Об этом в четверг, 5 ноября, сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

Там отметили, что около станции метро «Пресня» появится комфортное городское пространство для работы и отдыха. Уточняется, что бывшая промзона располагается по адресу улица Шеногина, дом 2. Там планируется построить современный жилой квартал с детским садом на 350 мест, школой на 775 мест, а также стадионом и многофункциональным центром. Площадь общественно-деловой зоны — более 347 тысяч квадратных метров.

Также в ходе работ благоустроят территорию, сохранят природоохранные зоны и озелененные территории природно-исторического парка «Москворецкий» и природные комплексы в долине реки Ходынки и вдоль Карамышевской набережной.

Два новых сквера создадут на улице Свободы. Кроме того, реконструируют существующие улицы и создадут новые, построят участок дороги от 1-го до 3-го Селикатного проезда, передает Интерфакс.

— Эти мероприятия позволят перераспределить нагрузку от проектируемых объектов, не создавая дополнительных пробок, — говорится в сообщении.

Ранее власти Москвы определили инвестора для реорганизации промзоны «Коровино». В торгах, которые состоялись в понедельник, 2 ноября, участвовали пять претендентов. Они были организованы в электронной форме. Стоимость контракта составила 201,2 миллиона рублей. Победителю аукциона предстоит реорганизовать территорию промзоны «Коровино» общей площадью более 35 гектаров.

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