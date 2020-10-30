Более 800 объектов построили на территориях столичных промзон за девять лет

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В течение девяти лет на территориях промышленных зон столицы построили свыше 800 новых объектов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в пятницу, 30 октября.

Он отметил, что всего с 2011 года утвердили 91 проект планировки территорий бывших промзон города, построили 806 объектов недвижимости.

— Помимо почти 17 миллионов квадратных метров жилья, на территории реорганизованных промзон построено 64 социальных объекта и 135 объектов административно-делового назначения, — цитирует Бочкарева Интерфакс.

Ранее сообщалось, что первый аукцион на комплексное развитие промзоны пройдет в ноябре. Инвесторам будет представлена производственная зона «Коровино», где выигравший электронный аукцион сможет построить объекты промышленной и деловой недвижимости.

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