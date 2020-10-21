Первый аукцион на комплексное развитие промзоны пройдет в ноябре

Фото: Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений

Первый в стране аукцион в рамках комплексного развития промышленной территории состоится в Москве 2 ноября. Инвесторам будет представлена производственная зона «Коровино», где выигравший электронный аукцион сможет построить объекты промышленной и деловой недвижимости. О том, что такое комплексное развитие территорий и чем проекты могут быть интересны инвесторам, полезны москвичам, рассказывает «ВМ».

Москва — город возможностей как для миллионов людей, так и для бизнеса. Во многом наш город носит гордое звание «первый». Первой в России столица стала и в применении нового механизма освоения старых промзон. Тех, что представляют собой либо заброшенные заводы-гиганты, либо площадки с множеством строений, на которых давно предпочитают не производить, а в лучшем случае складировать или парковать… Грузовые такси, например.

Освоение промышленных территорий для Москвы — не просто очередной градостроительный проект. Кому нравится ходить мимо покосившихся заборов, за которыми что-то происходит, но никто не знает, что. А кому нравится ездить через весь город на работу? Само собой, проблему маятниковой миграции или полного благоустройства города в один момент не решить. Но огромный потенциал площадок, которые на данный момент остались, пожалуй, единственными неосвоенными территориями в старых границах города, может дать Москве возможность в 2020 году вынуть козырь из рукава — город в прямом смысле слова взялся за освоение 1,9 тысячи гектаров, на которых планируется комплексное развитие территорий производственных зон.

Итак, что же такое комплексное развитие территорий? Цель комплексного развития территорий — обеспечить развитие неэффективно используемых производственных зон Москвы. На их месте уже в ближайшем будущем появятся новые высокотехнологичные рабочие места, наукоемкие производства, умные офисные пространства, а также социальная инфраструктура. Хочется заметить, что некоторые проекты будут интересны и с точки зрения жилой застройки.

Фото: Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений

— Как же будет выглядеть реализованный проект комплексного развития территории промзоны?

— Первая и самая главная задача таких проектов — появление новых экологичных производственных предприятий, а с ними как раз и тех самых высокотехнологичных рабочих мест. Здесь смогут найти себя те, кто уже обладает технической специальностью, а также те, кто только осваивает профессию в вузе. Новые точки притяжения идей, умов и инвестиций — и это вместо так называемого ржавого пояса Москвы.

Еще один из весомых доводов за освоение старых промзон — гармоничное развитие столицы. Вместе с новыми предприятиями и технологичным бизнесом будут построены новые дороги, кафе, коворкинги, магазины. С одной стороны, инфраструктура может быть нацелена на конкретное предприятие или промышленный технопарк, но пользоваться ею будет как минимум весь район города. Важно отметить и то, что по обещанию властей в рамках КРТ появятся поликлиники, школы, детские сады. Некоторые бывшие промзоны станут еще и удобными жилыми кварталами с парковыми зонами и благоустроенными детскими площадками.

— Как же принимаются решения о редевелопменте промзон?

— Для Москвы все началось с того, что власти города обследовали 100 процентов промышленных территорий города — на данный момент около 15 тысячи гектаров и выявили неиспользуемые площадки, которые не заняты действующими предприятиями и находятся в депрессивном состоянии. На сегодняшний день мы понимаем, что более 5,4 тысячи гектаров могли бы подойти для дальнейшего развития городом, — рассказывает заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Из них 1,9 тысячи гектаров — в рамках комплексного развития территорий, то есть на сегодняшний день у нас есть 122 территории с градостроительным потенциалом 37 миллионов квадратных метров объектов капитального строительства могут быть использованы так: 9,4 миллиона «квадратов» — производственное назначение, 13,5 миллиона квадратных метров — общественное и социальное назначение. А на оставшихся 14,1 миллиона квадратных метрах — это 39 процентов от общей площади — мы могли бы разместить жилье, в том числе эти площади могли бы использоваться в рамках реализации программы реновации жилищного фонда Москвы.

Для того чтобы реализовать комплексное развитие производственной территории, участок должен пройти несколько этапов. Сначала нужно выявить факт того, что бывшая промышленная территория используется неэффективно или не используется вовсе. Затем власти города устанавливают, как можно использовать эти земли и что можно на них построить — вид застройки (здания под промышленность, общественно-деловые помещения, жилье) и сколько метров таких площадей может быть построено, а также принимают решение о комплексном развитии территории. После этого заключается договор о комплексном развитии территории, разрабатывается и утверждается документация по планировке территории.

— Кто становится инвестором?

— Законодательство позволяет реализовывать проекты комплексного развития территорий несколькими путями: правообладателем территории самостоятельно либо по инициативе правительства Москвы. Приоритет, конечно, у правообладателя — после принятия решения о комплексном развитии территории производственной зоны у него есть полгода, чтобы предоставить необходимые для реализации проекта документы. Если собственник земли не заинтересован в том, чтобы начать эффективно пользоваться имеющимся у него ценным ресурсом, — проект будет реализован сторонним инвестором, который будет выбран по итогам аукциона либо правительством Москвы самостоятельно, — пояснил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Инвестор реализует проект в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории и договором о КРТ. Это всегда комплексный подход — строительство объектов производственного, общественно-делового, иногда — жилого назначения, а также все необходимые объекты социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.

Фото: Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений

— Что даст городу реализация таких КРТ?

— Возьмем пилотный проект — промышленную зону «Октябрьское поле». Уже совсем скоро здесь появятся производственный технопарк, поликлиника и стоматология, современная детская площадка, предусмотрены машино-места для автомобилей маломобильных групп населения. И, конечно, жилые дома. На один из них, на 312 квартир, на днях компания уже получила положительное заключение комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов. Само здание обещают оборудовать по последнему слову техники, в том числе комплексом систем противопожарной защиты: внутренним противопожарным водопроводом, автоматической установкой пожаротушения, автоматической сигнализацией, системами оповещения, противодымной вентиляцией, аварийным освещением и молниезащитой. В качестве энергосберегающих мероприятий предусмотрено применение эффективных наружных ограждающих конструкций здания и заполнение световых проемов, а также учет расходов потребляемой тепловой энергии, воды и электроэнергии, устройство индивидуального теплового пункта, оснащенного автоматизированными системами управления и учета потребления энергоресурсов.

— На территории площадью почти шесть гектаров к середине 2026 года будет построено более 173 тысяч квадратных метров недвижимости. В том числе 137 тысячи «квадратов» жилых помещений и свыше 35 тысяч квадратных метров нежилой застройки. В их числе собственный технопарк площадью почти 10 тысяч квадратных метров. В процессе реализации проекта инвестор вложит около 14 миллиардов рублей. В рамках обязательств по договору о КРТ правообладателем также будут выполнены работы по благоустройству. Реализация этого проекта позволит создать более 500 рабочих мест. Экономический эффект от реализации проекта составит до 1,8 миллиарда рублей, — говорит Александр Прохоров. Чтобы осмыслить эти цифры, достаточно задаться вопросом, а почему производственная зона «Октябрьское поле» попала в комплексное развитие территорий?Еще недавно на этой территории располагался завод ЖБИ, практически в центре жилой застройки. Неухоженная территория за бетонным забором привлекала внимание жителей соседних домов. Но в последнее время даже не пылью, сопровождающей подобные производства старой формации, а тишиной. На всем заводе числился один человек. И это на почти на шесть гектаров. Что уж говорить об эффективности используемой земли всего в трех шагах от Третьего транспортного кольца.

— Чего ждут от Коровина?

— По итогам открытого аукциона инвестор получит возможность возвести объекты общественного и производственного назначения общей площадью более 616 тысяч квадратных метров. Договор будет заключен на 15 лет — это максимальный срок, за который все объекты должны быть введены в эксплуатацию. Удобная локация, между МКАД, Дмитровским и Ленинградским шоссе, даст возможность построить и эксплуатировать новые офисные и производственные площади. А что для города? Тут как минимум более 13 тысяч новых рабочих мест.

Читайте также: Благоустройство территории у станции Курьяново МЦД-2 завершат в 2021 году