Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Благоустройство территории у станции Курьяново МЦД-2 завершат в 2021 году
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Благоустройство территории у станции Курьяново МЦД-2 завершат в 2021 году

Вероника Кузьминова

Город

Территорию рядом со станцией Курьяново второй линии Московских центральных диаметров (МЦД) сделают комфортной и удобной для пассажиров. Там развернут работы по благоустройству, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Рабочие положат асфальт на дорожках к станции, обустроят тротуары и проезжую часть для велосипедистов. Также появится парковка для двухколесного транспорта и отдельная — для машин.

— В настоящее время дорога к станции неудобная, она проходит через промзону, вся разбита, отсутствуют тротуары и освещение. Горожане неоднократно обращались с просьбами благоустроить эту территорию, теперь это пожелание будет выполнено, — цитирует Бирюкова агентство городских новостей «Москва».

Освещать дорогу к станции будут 38 новых фонарей. Закончить благоустройство планируют к июню 2021 года.

Читайте также: Пассажиропоток МЦД вырос на 14 процентов во время закрытия участка синей ветки метро

Петр БирюковМЦД-2благоустройство
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Карантин и экономика: три главные проблемы

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Кто развяжет карабахский узел

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто знак: я о тебе помню

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Крым точно наш, приедете — поймете почему

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Большие планы маленькой сети

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Игры в толерантность

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Не бросайте «Взгляд» назад

Все мнения
О проекте