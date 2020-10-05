Благоустройство территории у станции Курьяново МЦД-2 завершат в 2021 году

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Территорию рядом со станцией Курьяново второй линии Московских центральных диаметров (МЦД) сделают комфортной и удобной для пассажиров. Там развернут работы по благоустройству, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Рабочие положат асфальт на дорожках к станции, обустроят тротуары и проезжую часть для велосипедистов. Также появится парковка для двухколесного транспорта и отдельная — для машин.

— В настоящее время дорога к станции неудобная, она проходит через промзону, вся разбита, отсутствуют тротуары и освещение. Горожане неоднократно обращались с просьбами благоустроить эту территорию, теперь это пожелание будет выполнено, — цитирует Бирюкова агентство городских новостей «Москва».

Освещать дорогу к станции будут 38 новых фонарей. Закончить благоустройство планируют к июню 2021 года.

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