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Пассажиропоток МЦД вырос на 14 процентов во время закрытия участка синей ветки метро
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Пассажиропоток МЦД вырос на 14 процентов во время закрытия участка синей ветки метро

Евгения Звощик

Транспорт

Московские центральные диаметры (МЦД-1, МЦД-2) перевозили более 60 тысяч пассажиров синей ветки ежедневно во время закрытия участка Арбатско-Покровской линии метро. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 3 октября.

Пассажиропоток на обеих линиях диаметров вырос на 14 процентов. Больше всего людей временно прибавилось на станциях Волоколамская D2 (более 90 процентов), Фили D1 (более 50 процентов), Беговая D1 (почти 40 процентов), Рабочий поселок D1 (почти 35 процентов) и Пенягино D2 (почти 30 процентов).

В Telegram-канале Дептранса напомнили, что все ограничения движения в районах Кунцево, Фили-Давыдково и Дорогомилово были сняты.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о досрочном открытии участка Арбатско-Покровской линии метро от станции «Молодежная» до «Парка Победы». По его словам, данный участок был закрыт для прокладки тоннеля Большой кольцевой линии (БКЛ).

Читайте также: Маршруты трамваев и автобусов изменятся в ряде районов Москвы с 3 октября

пассажиропотокАрбатско-Покровская линия метроМЦД
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