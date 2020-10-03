Маршруты трамваев и автобусов изменятся в ряде районов Москвы с 3 октября

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Маршруты трамваев и автобусов изменятся в нескольких районах Москвы с субботы, 3 октября. Это связано с капитальным ремонтом трамвайных путей и проведением полумарафона «Моя столица».

С 3 октября начнется ремонт трамвайных путей в Погонном проезде, во втором Полевом переулке и на Русаковской улице. В связи с этим трамваи не будут ходить от метро «Бульвар Рокоссовского» до Богородского, а также между станциями метро «Преображенская площадь» и «Красносельская». Трамваи маршрутов 4л, 4п, 7, 13 работать не будут.

Также будут введены временные маршруты трамваев. Так, трамвай № 2 будет идти от станции метро «Бульвар Рокоссовского» до остановки «Преображенская площадь» через Халтуринскую улицу. Маршрут № 34 продлевается от метро «Семеновская» через станцию метро «Преображенская площадь» и Краснобогатырскую улицу до Богородского. Будут работать временные маршруты № 45, № 46, Б, № 34.

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Помимо этого, между станциями «Преображенская площадь» и «Красносельская» можно воспользоваться регулярными маршрутами Т14, Т32, Т41, № 716, а также дополнительным маршрутом Т14к, который пройдет от Рижского вокзала до Электрозаводского моста. Также будут перенесены несколько трамвайных остановок. Ремонт путей планируется завершить к концу ноября.

С 5 октября начнется ремонт трамвайных путей на улице Шаболовке. В связи с этим трамвай маршрута № 14 работать не будет. При этом маршрут № 26 будет ходить от станции метро «Университет» до Серпуховского Вала, а затем до Новоданиловского проезда, а № 47 — от Нагатина до метро «Университет».

Автобус № 047 проследует от станции метро «Октябрьская» через станцию метро «Шаболовская» и Серпуховский Вал до Даниловского рынка. Ремонт трамвайных путей в этой части города также планируется завершить в конце ноября.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Еще одно изменение в движении общественного транспорта связано с проведением 4 октября московского полумарафона «Моя столица». В этот день c 07:00 автобусы и электробусы не будут заезжать на улицу Косыгина.

Автобус № 902 проследует между станцией метро «Ломоносовский проспект» и Бережковской набережной в обоих направлениях через Университетский проспект и Мосфильмовскую улицу. Автобусы маршрута С10 работать не будут. Электробусы Т7 будут ходить от станции метро «Парк Победы» через Университетский и Ленинский проспекты. Указанные изменения перестанут действовать после завершения марафона, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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