Умный перекресток появится на площади Тверская Застава в Москве
Умный перекресток появится на площади Тверская Застава в столице. Об этом в субботу, 3 октября, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.
На подступах к перекрестку на данный момент рабочие монтируют петлевые детекторы. Они будут взаимодействовать со светофорами в адаптивном режиме, что поможет тем переключаться самостоятельно.
Благодаря умному перекрестку пропускная способность площади Тверская Застава повысится на 15–20 процентов, а улицы Лесной — на 15 процентов. Кроме того, столичный транспорт будет ездить на 15 процентов быстрее, прекратятся инциденты с блокированием перекрестка.
Площадь Тверская Застава является крупным транспортным узлом. С помощью умного перекрестка улучшится ситуация с пробками и долгим ожиданием на переходах.
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