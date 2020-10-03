Умный перекресток появится на площади Тверская Застава в Москве

Трамвай / Фото: Анна Быкова

Россия, Москва, площадь Тверская Застава Карта всех событий

Умный перекресток появится на площади Тверская Застава в столице. Об этом в субботу, 3 октября, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.

На подступах к перекрестку на данный момент рабочие монтируют петлевые детекторы. Они будут взаимодействовать со светофорами в адаптивном режиме, что поможет тем переключаться самостоятельно.

Благодаря умному перекрестку пропускная способность площади Тверская Застава повысится на 15–20 процентов, а улицы Лесной — на 15 процентов. Кроме того, столичный транспорт будет ездить на 15 процентов быстрее, прекратятся инциденты с блокированием перекрестка.

Площадь Тверская Застава является крупным транспортным узлом. С помощью умного перекрестка улучшится ситуация с пробками и долгим ожиданием на переходах.

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