Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Умный перекресток появится на площади Тверская Застава в Москве
Трамвай / Фото: Анна Быкова

Умный перекресток появится на площади Тверская Застава в Москве

Юлия Ямпольская

Транспорт
Россия, Москва, площадь Тверская Застава Карта всех событий

Умный перекресток появится на площади Тверская Застава в столице. Об этом в субботу, 3 октября, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.

На подступах к перекрестку на данный момент рабочие монтируют петлевые детекторы. Они будут взаимодействовать со светофорами в адаптивном режиме, что поможет тем переключаться самостоятельно.

Благодаря умному перекрестку пропускная способность площади Тверская Застава повысится на 15–20 процентов, а улицы Лесной — на 15 процентов. Кроме того, столичный транспорт будет ездить на 15 процентов быстрее, прекратятся инциденты с блокированием перекрестка.

Площадь Тверская Застава является крупным транспортным узлом. С помощью умного перекрестка улучшится ситуация с пробками и долгим ожиданием на переходах.

Читайте также: Маршруты трамваев изменятся на востоке Москвы

транспортсветофоры в МосквеМосква
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Кто развяжет карабахский узел

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто знак: я о тебе помню

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Крым точно наш, приедете — поймете почему

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Большие планы маленькой сети

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Игры в толерантность

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Не бросайте «Взгляд» назад

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Беременная или просто толстая

Все мнения
О проекте