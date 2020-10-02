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Маршруты трамваев изменятся на востоке Москвы
Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Маршруты трамваев изменятся на востоке Москвы

Татьяна Плотникова

Транспорт
Россия, Москва, Сокольническая линия, метро Бульвар Рокоссовского Карта всех событий

Пресс-служба ГУП «Мосгортранс» информирует пассажиров о предстоящей корректировке маршрутов наземного городского транспорта.

Как уточняет перевозчик, с 3 октября из-за проведения ремонтных работ не будут ходить трамваи № 4л, 4п, 7, 13. Временно прекращается движение трамваев от метро «Бульвар Рокоссовского» до Богородского, а также между станциями метро «Преображенская площадь» и «Красносельская».

Вместо этого можно пользоваться временным маршрутом трамвая № 2 – между метро «Бульвар Рокоссовского» и «Преображенская площадь» – через Халтуринскую улицу; № 34 – продлевается от метро «Семеновская» через метро «Преображенская площадь» и Краснобогатырскую улицу до Богородского; № 45 – от Новоконной площади до метро «Красносельская», далее по маршруту № 7 до Тверской Заставы; № 46 – от Октябрьского трамвайного депо до Богородского храма, далее через Большую Оленью улицу до Сокольнической Заставы; № Б – от Курского вокзала до метро «Красносельская», далее через метро «Комсомольская» до МЦД Каланчевская.

На участке от метро «Бульвар Рокоссовского» до Богородского вместо трамваев будет курсировать автобус № 04, также можно воспользоваться регулярным маршрутом автобуса № 80.

Актуальное расписание и маршруты наземного городского транспорта опубликованы на официальном сайте «Мосгортранса».

Ранее жителей и гостей столицы предупредили об изменении маршрута трамвая № 6.

Читайте также: Названия остановок наземного транспорта изменят в Москве с октября

изменение маршрутаГУП «Мосгортранс»Москва
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