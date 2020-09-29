Названия остановок наземного транспорта изменят в Москве с октября

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Солнечногорская улица, 15 Карта всех событий

Названия порядка 29 остановок наземного транспорта изменятся в столице с 1 октября. Об этом сообщается на сайте «Мосгортранса» во вторник, 29 сентября.

Названия некоторых остановок незначительно скорректируют. При этом ожидаются и кардинальные изменения: остановка «Гаражи» для автобуса № С9 станет «1-й квартал Капотни», остановка «Универмаг» для трамваев № 11, 25 — «Улица Бориса Галушкина, 17». Остановочный пункт на улице Расплетина вместо «Комбинат бытового обслуживания» будет называться «Управа района Щукино».

«Вороновские поля» для автобусов № 303, 503, 508, 874 переименуют в «Микрорайон Молодежный», а «Верховье» на Центральной улице изменится на «Липовая улица».

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