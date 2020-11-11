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Сергей Собянин: Прогнозируем, что в ближайшие недели нас ждет сложная ситуация с COVID-19
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Сергей Собянин: Прогнозируем, что в ближайшие недели нас ждет сложная ситуация с COVID-19

Кирилл Николаев

Город

В ближайшие недели в столице ожидается сложная ситуация с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на форуме «Сильные идеи для нового времени» в среду, 11 ноября.

— Мы видим, что ситуация непростая, сложная. И мы прогнозируем, что в ближайшие недели нас ожидает сложный период времени, — заявил он.

Он добавил, что развитие ситуации с коронавирусом необходимо прогнозировать исходя из того, что происходит в мире.

Ранее мэр Москвы заявил, что столичные власти должны на 100 процентов выполнить свои социальные обязательства.

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Читайте также: Сергей Собянин допустил стабилизацию ситуации с COVID-19 в Москве через две–три недели

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