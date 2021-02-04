Взятие займа под залог автомобиля: необходимые документы и шаги

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В жизни каждого человека может произойти такой момент, когда срочно необходима определенная сумма денег. Возникает вопрос, где ее взять. Многие не хотят в этом случае обращаться за помощью к друзьям или родственникам в силу разных причин — от гордости до боязни вызвать неодобрение.

Помимо этого, не все могут позволить себе взять кредит в банке. Причиной этому является уже имеющийся заем или ипотека. Иногда при обращении откажет сам банк, например, из-за плохой кредитной истории.

В этом случае у владельцев автомобилей есть еще один вариант, при котором получится взять кредит на нужную сумму. Речь идет о залоге машины.

Какие документы требуются для автозалога?

Как правило, нужно всего три-четыре документа, в зависимости от компании, которая будет предоставлять заем. Во-первых, заемщик должен иметь при себе во время оформления договора российский паспорт. Также иногда дополнительно требуются водительские права.

Во-вторых, необходимо предоставить паспорт транспортного средства (ПТС). Этот документ подтверждает собственность на автомобиль. Чаще всего ПТС остается у организации, которая выдает заем. Документ будет храниться у нее на время действия договора по кредиту. Его возвратят, когда взятая в долг сумма и проценты будут полностью выплачены.

В-третьих, при оформлении договора нужно иметь свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС). В этом документе указана информация об авто и его владельце.

Как происходит оформление автозалога?

В первую очередь необходимо выбрать организацию, которая сможет предоставить кредит в залог автомобиля. Делать это следует внимательно, в частности, нужно проверить наличие свидетельства Центробанка РФ у компании и ее опыт работы на рынке. Не лишним будет проверить ее репутацию в интернете, почитав отзывы предыдущих клиентов.

Кстати, если нужно, чтобы автомобиль остался в пользовании у владельца на время действия договора, то этот момент также нужно проверить при выборе компании. Далеко не все фирмы предоставляют такую возможность, чаще всего авто отправляется на стоянку до завершения выплат.

После того, как будущий заемщик выбрал компанию, нужно связаться с менеджером организации и выяснить условия предоставления залога. Речь идет и максимально возможной сумме заема, ежемесячном платеже, сроках выплаты, а также о процентной ставке. На последний пункт нужно обратить особое внимание — процентная ставка в идеале должна быть фиксированной. Рассчитать все условия предоставления займа можно еще до личного приезда в офис. Например, на сайте Зигзаг Деньги для этих целей есть специальный калькулятор займа.

После предварительного обсуждения договора займа необходимо лично прибыть на авто в офис компании со всеми документами. Там специалисты проводят оценку транспортного средства, после чего все цифры в договоре приобретают завершенный вид.

Когда договор подписан, заемщик получает сумму наличными или безналичными, и с этого момента начинаются его обязательства перед организацией. При этом стоит помнить о необходимости вовремя и полностью перечислять ежемесячный платеж, иначе возможно начисление пени.

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