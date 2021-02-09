Банкротство физического лица: варианты проведения процедуры

Фото: Наталья Нечаева, «Вечерняя Москва»

В современных условиях каждый может попасть в трудную жизненную ситуацию. Например, на работе могут сократить или уволить без выходного пособия. Также могут срочно понадобиться деньги на ремонт авто или на оплату операции. Часто в подобных случаях люди берут микрокредиты под огромные проценты, которые они потом не в состоянии выплатить. К данной ситуации может прибавиться долг по основному кредиту или ипотеке. Учитывая все указанные моменты, в ряде случаев лучшим решением является процедура банкротства.

На сегодняшний день существует три варианта списания заложенности: судебная процедура, внесудебная процедура и реструктуризация долга.

Судебная процедура банкротства

Этот вариант процедуры используется при двух условиях: сумма долга должна начинаться от 350 000 рублей, а просрочка по задолженности — составлять более 3 месяцев.

Для того, чтобы запустить этот вид процедуры, необходимо обратиться в центр банкротства физ. лиц. Специалисты организации анализируют текущую ситуацию и имеющиеся документы клиента. После этого разрабатывается план банкротства.

Затем следует важный этап — выбор финансового управляющего. Этот вопрос лучше решить заранее. Причина в том, что от финуправляющего во многом зависит исход дела: будет ли оно доведено до конца и спишут ли долги физ. лицу по его завершению.

После этого подготавливаются заявление и другие необходимые документы, которые будут поданы в Арбитражный суд. Юрист будет представлять своего клиента в суде, решать вопросы с кредиторами, разделом имущества и торгами. На финальном этапе суд должен признать банкротство и освободить человека от долгов. По времени на все описанные этапы уходит более полугода.

Внесудебная процедура банкротства через МФЦ

В этом случае сумма долга должна быть от 50 000 до 500 000 рублей. Кроме того, требуется постановление об окончании исполнительного производства. Кстати, этот вариант обычно дешевле для должника, поскольку большая часть процедур проводится бесплатно.

В начале юрист или сам гражданин точно так же должны подготовить документы по задолженности. Затем в МФЦ подается заявление о признании банкротом.

В свою очередь МФЦ проверяет все предоставленные сведения и делает публикацию в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Сам внесудебный период банкротства длится всего шесть месяцев. За это время кредиторы проверяют имущество, доходы и сделки должника. Спустя полгода МФЦ признает банкротство и делает публикацию в ЕФРСБ. После этого долги, которые были указаны в заявлении физ. лица, списываются.

Реструктуризация долга

В этом случае долг должен начинаться от 350 000 рублей, а просрочка по одному из долгов — быть более 3 месяцев. Помимо этого, учитывается возможность у должника выплатить более 50 процентов долгов за три года.

Начало процедуры проходит как в предыдущих вариантах — анализ и сбор документов. Также нужно выбрать финансового управляющего для реструктуризации. Затем подготовленные заявление и иные документы подаются в Арбитражный суд.

После этого разрабатывается план реструктуризации и график погашения задолженности. План и график утверждаются кредиторами и судом. Наконец, вводится реструктуризация, и физ. лицо начинает платить по предоставленному графику.

В среднем судебный процесс длится около полугода, а сама реструктуризация — до 3 лет.

Последствия

Стоит помнить о том, что после признания банкротом, гражданин не сможет подать на повторное банкротство на протяжении пяти лет. В течение этого же срока он будет обязан уведомлять банки о своем статусе во время оформления кредитов.

Также он не сможет руководить какими-либо организациями и быть в составе владельцев уставного капитала компаний на протяжение 3 лет.

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