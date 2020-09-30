Осень пахнет пирогами с яблоками

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В среду, 30 сентября, в Центральной библиотеке № 15 имени Василия Ключевского прошел праздник «День шарлотки и осенних пирогов». Корреспондент «Вечерней Москвы» узнал самые интересные рецепты вкусного угощения.

Сотрудники библиотеки приготовили к празднику пироги с разными начинками. В основном из фруктов и ягод. Посетителям они рассказали историю происхождения самого популярного из них — шарлотки. По одной из версий, имя десерту дала жена английского короля Георга III — Шарлотта Мекленбург-Стрелицкая. Она очень любила яблоки. Придворные пекари часто готовили ей десерты из этих фруктов. Яблочной тематике посвятили викторину. Победительница выиграла кулинарную книгу ресторатора и повара Джеймса Оливера.

— Во время викторины гости узнали много интересных фактов. Например, в России есть река под названием Яблоня. Она протекает в Смоленской области. Такое растение, как рябина, с точки зрения ботаники относится к яблоням. Точно так же, как арбуз к ягодам, — рассказала ведущий менеджер по культурно-массовому досугу Центральной библиотеки № 15 Ольга Таланова.

После гостям представили рецепты популярных осенних пирогов и дали несколько советов по приготовлению. В качестве ингредиентов для шарлотки можно использовать не только яблоки, но и другие фрукты и ягоды. Белки для теста лучше взбивать охлажденными и в одном направлении, например по часовой стрелке. Тогда процесс не займет много времени. Первые 15 минут лучше не открывать духовку. Тогда тесто не опустится и будет пышным.

Еще гостям рассказали о грузинском пироге с грушами и марципаном. Для его приготовления понадобится блендер. Необычным можно назвать пирог «фруктовый крамбл». Тесто для него делают очень рассыпчатым. Встреча завершилась чаепитием, во время которого гости прослушали аудиоверсию рассказа Ивана Бунина «Антоновские яблоки».

РЕЦЕПТ

Для начинки нарежьте четыре яблока. Для теста смешайте четыре яйца, четыре столовые ложки сахара, 100 граммов муки и одну чайную ложку разрыхлителя, ваниль. Выложите фрукты на противень. Залейте тестом. Выпекать в духовке 25–30 минут при 200 градусах.

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