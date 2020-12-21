Автор Ржевского мемориала Советскому солдату объяснил, что не так со скульптурой «Аленка» под Воронежем

Фото: vk.com / Нововоронеж Online

Заказчикам скульптуры «Аленка» в Воронежской области следовало выбирать подрядчика не из числа дилетантов, а также внимательно контролировать его работу. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал скульптор, автор Ржевского мемориала Советскому солдату Андрей Коробцов.

Памятник основательнице Нововоронежа установили несколько дней назад, правда, он оказался настолько несуразным и даже пугающим, что администрация города поспешила его снести. Уточняется также, что на необычный монумент потратили 1,5 миллиона рублей.

— Честно говоря, когда я только увидел новость о сносе, то немного удивился: все-таки у нас таких скульптур много, никому они жить не мешают, — заметил Коробцов. — Единственное, видимо, планировалось, что Аленка будет милой, хрупкой девушкой, а получилось то, что получилось. Хотя не очень понимаю, как так вышло. Когда я работаю, заказчик постоянно приходит, принимает скульптуру еще в мягком материале, полностью контролирует процесс, так что никакого сюрприза на открытии быть не может в принципе. Как здесь получилось иначе — загадка.

Коробцов отметил, что «Аленка» выполнена в не совсем обычной технике, что могло усложнить проработку некоторых деталей:

— Из глины тут ничего не лепилось. Очевидно, это была ковка руки местного ремесленника. Понимаю, что работа отняла у него очень много времени и сил, наверняка он очень старался. Действительно, в таком материале создать что-то красивое непросто, но ведь администрация сама выбирала подрядчика — должна была изучить его портфолио. Может прозвучать грубо, но в монументальной пластике автор — дилетант, он никогда с этим не работал. Это простой местный ремесленник, который точно старался, но просто не знает и не понимает элементарных законов.

Скульптор вспомнил, что еще во времена обучения ему объясняли: когда человек подходит к памятнику издалека, еще на расстоянии он должен считать идею композиции:

— Человек должен понимать, кто там, перед ним: разведчик, поэт, композитор? За этой Аленкой какая-то несуразная сваренная конструкция — вот что она должна означать? Да и в принципе про этот памятник мало что понятно, не читается ничего.

Коробцов заключил, что у автора проблемы также и с анатомией человека. Будь скульптура декоративной, никаких вопросов бы не возникло, но здесь прослеживается заявка на реализм, до которого художнику явно далеко.

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