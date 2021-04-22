«Властелин колец» и «Москвы не бывает»: какие фильмы выйдут в прокат 22 апреля

Фото: «Гнев человеческий» / 2021 год

Четверг в российских кинотеатрах — день премьерный. 22 апреля большой экран порадует зрителей возращением второй части «Властелина колец», жизненной драмой «Великий», триллером «Гнев человеческий», российскими лентами «Москвы не бывает», «Любовь и монстры» и «Долгая дорога домой», а также семейным фильмом «Руфус: Хроники волшебной страны».

Открывает обзор вторая часть трилогии «Властелин колец: Две крепости» новозеландского режиссера Питера Джексона, как и первая неделей ранее, повторно стартующая в российском прокате восемь лет спустя. Фильм по мотивам романов Джона Толкина подвергся обработке и будет представлен в обновленном формате.

Братство распалось, но Кольцо Всевластья должно быть уничтожено. Фродо и Сэм вынуждены доверить свои жизни Голлуму, который взялся провести их к вратам Мордора. Громадная армия Сарумана приближается: члены братства и их союзники готовы принять бой. Битва за Средиземье продолжается.

Фильмы трилогии получили множество кинонаград, в общей сложности они были удостоены 17 статуэток премии «Оскар». Кстати, то самое кольцо весит 14 карат. Да, весомо, как и весь фильм: интересный, красивый, масштабный и… максимально реалистичный. Зритель с трудом сможет отличить компьютерную графику и декорации, выполненные руками. Отдельный шедевр фильма — музыка, созданная Говардом Шором, неслучайно ставшая отдельными номерами концертов.

Режиссер Гай Ричи представляет в российском прокате экшен-триллер «Гнев человеческий» с Джейсоном Стэйтемом в главной роли.

Сотрудник инкассаторской службы Эйч, в котором пылает жажда справедливости, поставил для себя цель: раскрыть серию многомиллионных ограблений, потрясших Лос-Анджелес. В этой запутанной игре у каждого своя роль, но под подозрением оказываются все. А кроме того, согласно жанру, в фильме в изобилии присутствуют погони, драки, взрывы и перестрелки. Виновных обязательно постигнет гнев человеческий.

Драма «Великий» режиссера Эндрю Левитаса, как гласит ее слоган, «основана на реальном событии, которое потрясло мир». Сценарий истории написан по книге «Минамата» Эйлин Миоко Смит и Юджина Смита.

Фильм переносит зрителя в 70-е годы прошлого века. Военный фотограф Юджин Смит, которого играет Джонни Депп, по заданию журнала Life возвращается в Японию, где в небольшом городке Минамата разворачивается экологическая катастрофа. Именно оттуда Смит сделает репортаж, который потрясет весь мир, снимет величайшие кадры в истории фотографии и пройдет трудный путь преодоления и познания себя.

Как ни странно, фильм, относящий зрителя в 1971 год, сегодня не менее актуален. Да и проблемы, которые в нем затронуты, сегодня звучат гораздо громче (вспомнить хотя бы техногенные аварии последнего десятилетия). Удивительно то, что и 50 лет назад местные жители остаются с проблемой один на один, а корпорации, виновные в катастрофе, «умывают руки».

Фильмы для просмотра всей семьей представлены в прокате с 22 апреля всего одной лентой. «Руфус: Хроники волшебной страны» режиссера Райана Беллгардта снят в жанре фантастических приключений. Зрителей ждет знакомство с отважным пушистым существом, которое вовлекает в проблемы волшебного королевства главных героев. Скотту, Эмили и, собственно, Руфусу предстоит отправиться на поиски книги заклинаний волшебника Эбботта, которая содержит магическую формулу исцеления, а также фантастических ингредиентов. И страна Руфуса будет спасена.

Российские фильмы порадовали экраны тремя лентами. Первая, правда, снималась на солнечном побережье болгарского курортного комплекса Denevi Resort. Видимо, для буквального растворения в сюжете, ведь действие фильма происходит именно в этой стране. Речь идет о картине «Любовь и монстры» режиссера Екатерины Краснер. Название фильма смущать не должно — лента снята в жанре комедии.

По сюжету на курорте наступает «мертвый сезон». В буквальном смысле слова. Пропадают животные, люди. Главному герою предстоит вступить в схватку с неведомыми чудищами, чтобы отстоять свое право на жизнь. А поможет ему в неравной битве… убойная выпивка!

Определить жанр фильма «Москвы не бывает» фактически невозможно. В нем фантастическим образом слились и безысходность жизни в российской провинции, и черный юмор, и нотки триллера. Фильм — плод творческого сотрудничества режиссера Дмитрия Федорова и писателя-фантаста Льва Рыжкова. В сценарии фильма объединены два рассказа последнего: «Провинция» и «Поэзия». Именно эти две составляющие и определили главные линии фильма.

Постоянное безденежье, аварийное жилье, стервозная подруга — так проходит жизнь разнорабочего Лехи в маленьком провинциальном городе Улетное. Он давно смирился с такой жизнью и просто плывет по течению. Все меняется, когда в городе появляется человек из столицы. С этого момента в жизни героя начинают происходить фантастические (в буквальном смысле) перемены.

Отметим, что премьера фильма состоялась еще в рамках ММКФ в прошлом году. И его включение в показ столь значимого события неслучайно. Многие моменты фильма — игра актеров, язык, сюжетные повороты — определенно заслуживают оценки широкой публики. В ленте каждый зритель найдет свое: песни «Гражданской обороны», стихи Хлебникова и фильмы Юфита.

Философская драма-триллер «Долгая дорога домой» режиссера Анатолия Пасичника по одноименному произведению — фильм для тех, кто ищет истинный смысл жизни. Жизнь главного героя плавно течет в своем русле. Но однажды он видит сон, который перевернул его сознание, впустив в него странные и необъяснимые мистические события. Все родные и близкие также вовлечены в круговорот событий. Но никто из действующих лиц не готов к грядущим переменам.

Съемки фильма, закончившиеся еще в 2017 году, впечатляют несколькими интересными фактами. Во-первых, они проходили в Новосибирской области без единой декорации. То есть все сцены были сняты либо в реальных помещениях, либо на природе. Во-вторых, работа над лентой продолжалась всего 27 дней. И, наконец, в-третьих, практически для всей команды этот фильм — дебютный.

«Ужастики» в российском прокате представлены итальянской лентой «Тьма: Монстры за поворотом» режиссера Алессио Лигуори. Сюжет фильма довольно предсказуем: школьный автобус с подростками оказывается в лесу. Вокруг — ни души. Кроме, естественно, монстра, который открыл на школьников охоту. В фильме есть много каноничных и устоявшихся для жанра черт — наличие погони, тайн, страшный монстр-герой… При этом у чудовища есть своя история, что редкость для жанра. А вот истории жертв в фильмах-ужасах, как правило, прописаны очень неплохо. «Тьма: Монстры за поворотом» в этом смысле — не исключение. Удивительно, что столь разные типажи все-таки приходят к единству, потому что только в команде можно не стать закуской для чудища.

Фильм «Сверхъестественное» режиссера Джо Силла снят в традиционном, излюбленном американском жанре фантастический триллер. Правда, фантастику реальную, сопровождающую фильм от и до, зрители увидят лишь фоном. Сюжетная линия довольно проста: убийство женщины, чье обугленное тело было найдено далеко от пожара, предстоит расследовать другой женщине — детективу. Неожиданного поворота история достигает, когда выясняется, что дочь жертвы обладает сверхъестественной силой. Собственно, происходящее далее по сценарию напоминает психологическую мелодраму с многочисленными банальными «отступлениями от темы». Разумеется, плюсы у фильма тоже есть. Но они, скорее, для эстетов, которые вряд ли пойдут смотреть этот фильм. Из плюсов: неплохая работа операторов, хорошая музыка и игра актеров.

Еще один американский фантастический триллер — «Поколение Вояджер» — представлен в российском прокате режиссером Нилом Бергером. В очередной раз заокеанские граждане, обладающие высоким интеллектом, лучше всех знают, как спасти человечество. Спасение это, кстати, возможно только на новой планете под постоянным контролем. Любой выход чувств на свободу чреват последствиями — в человеке просыпается темная сторона. В итоге героям предстоит определиться, где же живет главный враг — в космосе или внутри.

Завершает обзор итальянская драма «Порочная связь» Даниэле Лукетти. Фильм, открывший Венецианский кинофестиваль, несмотря на итальянский колорит, расскажет историю, которая могла бы случиться в любой стране. В молодости жизнь главных героев напоминает сказку. С годами чувства, да и вполне сносные отношения, задвинуты далеко в подсознание. Мужчина пытается найти утешение на стороне. Женщина… женщине не остается ничего, кроме как принять ситуацию и остаться одной. И все бы ничего. Если бы героев не связывала бесконечность — их дети. Однако крупным планом проблемы детей не звучат. Главное в фильме — взрослые, калейдоскоп их чувств, переживаний, которые навязчиво дублируются закадровыми комментариями.

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