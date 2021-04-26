«Земля кочевников», «Отец» и «Душа»: самые интересные факты о главных триумфаторах «Оскара»

Фото: «Земля кочевников», 2020 год

93-я церемония вручения награды американской киноакадемии «Оскар» состоялась. Триумфаторами стали драма Хлои Чжао «Земля кочевников», актер Энтони Хопкинс, актриса Фрэнсис Макдорманд, мультфильм «Душа» и кинолента «Еще по одной». Обошлось без сенсаций. «Вечерняя Москва» подготовила обзор главных событий форума.

В ночь с 25 на 26 апреля состоялось очередное вручение «Оскаров». Золотые статуэтки нашли своих обладателей в штатном режиме (насколько это было возможно в текущих эпидемиологических условиях). Обошлось без неожиданностей, скандалов, падений на дорожке.

Однако назвать церемонию типичной все-таки не позволяет ее нынешний формат. Начнем с того, что раздача наград должна была состояться в последний день зимы, но в итоге была перенесена на весну, добавив себя в «список избранных» церемоний, которые ранее также изменили дату. Теперь таковых четыре.

Кроме того, из-за пандемии количество присутствовавших на церемонии лично было сильно ограничено. А звезды номинированных фильмов, воздержавшиеся от поездки, присутствовали на премии виртуально — на площадках в странах проживания.

Техническими особенностями прошедшая церемония не ограничилась. Весьма разнообразным оказался и список самих номинантов, благодаря которому этот «Оскар» точно войдет в историю.

Начнем с того, что на премию в номинации «Лучший режиссер» претендовали две представительницы прекрасного пола: американский режиссер Хлоя Чжао и британская актриса и режиссер Эмиральд Феннел. При этом Хлоя Чжао — первый режиссер китайского происхождения в этой номинации за всю историю. В итоге она и победила, а ее фильм «Земля кочевников» взял главный приз академии — премию в номинации «Лучший художественный фильм». Блестящая работа Фрэнсис Макдорманд, которая исполнила главную роль в картине, заслуженно получила «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль».

Отметим, что фильм «Земля кочевников», будучи еще в качестве номинанта, рассматривался специалистами в числе явных фаворитов. Ленту по достоинству ранее оценила Гильдия продюсеров, чьи вкусы в большинстве случаев совпадают с мнениями академиков. Кроме того, фильм осенью в Венеции взял «Золотого льва», а следом и «Золотой глобус». Теперь ленте покорился главный кинематографический олимп.

В основу оскароносного фильма легла документальная книга Джессики Брудер «Земля кочевников: выжить в Америке XXI века», посвященная немолодым американцам. Экономический кризис вынуждает их кочевать по стране в поисках работы. Главная героиня — 60-летняя Ферн. После закрытия завода оставшись без работы, она садится в фургон и становится «кочевником».

Главная героиня фильма блестяще прожита Фрэнсис Макдорманд. Она немногословна и даже чуть сурова. При этом, за исключением Фрэнсис и Дэвида Стрэтэйрна, актерами фильма стали настоящие кочевники и местные жители. А фургон, в котором героиня передвигается по штатам «в поисках рая», на некоторое время стал вполне реальным жилищем актрисы.

На звание «Лучший фильм» претендовали не менее достойные конкуренты. В том числе «Отец», «Минари», «Манк», «Девушка, подающая надежды», «Иуда и черный мессия».

В итоге игру главного героя в фильме «Отец» американская академия удостоила звания «Лучшая главная мужская роль». Обладателем премии стал британский и американский актер Энтони Хопкинс, получивший за свою долгую актерскую карьеру вторую статуэтку. По странному стечению обстоятельств главного героя зовут Энтони. Более того, на приеме у врача он называет дату своего рождения: пятница, 31 декабря 1937 года. В этот день и родился Энтони Хопкинс. Герою за 80. Он живет один в большой лондонской квартире, где его периодически навещает дочь Энн. Энтони отвергает идею нанять сиделку, однако его мир начинает давать трещины: то он не узнает собственную дочь, то теряет часы, которыми очень дорожит, то не понимает, где находится. Зрителям представлен исключительно жизненный и правдивый фильм. Фильм о старческой деменции и о том, как неизлечимая болезнь меняет не только человека, но и мир вокруг него.

Кстати, картина «Отец» была удостоена также первого приза в номинации «Лучший адаптированный сценарий».

Еще один номинант на звание лучшего фильма — лента «Девушка, подающая надежды» режиссера Эмиральд Феннел — в итоге получил «Оскар» за лучший оригинальный сценарий.

Главная героиня, которую играет Кэри Маллиган, когда-то, учась в университете, подавала большие надежды. Увы, именно события «беззаботной» студенческой юности и не дают ей нормально жить. Днем для родителей и друзей она ведет вполне обычный образ жизни. Ночью превращается в мстительницу. Месть стала смыслом жизни героини, породив начало новому жанру — антимелодрама.

Картина «Манк», претендовавшая на главный «Оскар», в итоге получила две статуэтки за лучшую операторскую работу и декорации. Черно-белый формат ленты отсылает память зрителя к 30–40-м годам прошлого века. Учитывая, что время действия картины — 1940 год, этот формат более чем уместен.

Декорациями фильма стал Викторвилл в штате Калифорния. С конца 1930-х годов ранчо практически не изменилось. Так что авторам фильма удалось не только передать дух того времени, но и увеличить свои шансы на статуэтку многократно.

Писатель Герман Манкевич (в исполнении Гэри Олдмана), когда-то приехавший покорять Голливуд, живет в домике в пустыне. Он помещен в заточение продюсером Джоном Хаусменом и молодым режиссером Орсоном Уэллсом. Манк должен за три месяца написать сценарий. Герой вспоминает последние годы, проведенные в Голливуде, и переносит опыт личного общения с воротилами бизнеса в сценарий. Наряду с Олдманом в главной роли блистательно выступила Аманда Сайфред, сыгравшая Мэрион Дэвис.

Отметим, что не только визуальный черно-белый эффект отправляет зрителя в путешествие в прошлое, но и «слуховой». Вместо того чтобы записывать диалоги, музыку и звуковые эффекты по отдельности на разные дорожки, все записали на одну, получив тем самым звук, который использовался при создании фильмов до середины ХХ века.

Фильм «Минари», а точнее, актриса из Южной Кореи Юн Ё-джон, получила статуэтку американской академии в номинации «Лучшая актриса второго плана». Фильм ранее был номинирован на премию Critics' Choice Awards в десяти категориях, в том числе как лучший фильм, за режиссуру, лучших актера и актрису второго плана, оригинальный сценарий и саундтрек. В итоге фильм взял главный приз фестиваля независимого кино в США.

Драма режиссера Ли Айзека Чуна рассказывает зрителю о корейской семье, которая через тернии пробивает себе дорогу к осуществлению «американской мечты». Одну из главных ролей в фильме сыграл Стивен Ян. А красная кепка героя — подарок матери ему на 17-летие.

Кстати, название фильма «Минари» одновременно является и названием травянистого растения омежник, некоторые виды которого содержат сильнейшие нейротоксины, а другие используются в качестве пряностей.

«Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана и в номинации «Лучшая оригинальная композиция» отдан фильму «Иуда и черный мессия». Фильм претендовал на главную премию и стал первой лентой, где все продюсеры имеют не белый цвет кожи.

В итоге победу в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» досталась Дэниэлу Калуя, а песня Fight for You стала лучшей музыкальной композицией.

Чикаго, 1968 год. События фильма происходят на фоне борьбы за гражданские права. Протесты, имеющие совершенно разную подоплеку — политическую, расовую, религиозную, формируются в единую волну, отражаясь расколом в обществе. Собственно, события прошлого года наглядно демонстрировали описанное в действительности. И нет ничего удивительного, что фильм по достоинству оценили и в американской киноакадемии.

Датская лента «Еще по одной» режиссера Томаса Винтерберга стала обладательницей статуэтки в номинации «Лучший иностранный художественный фильм».

По сюжету картины учителя истории, психологии, музыки и физкультуры пытаются проверить на практике теорию о том, что для счастья человеку необходимо состояние нетрезвости. В итоге, теряя контроль, они с ужасом встречают похмельное утро. Стоит отметить, что фильм посвящен погибшей дочери режиссера Иде Винтерберг.

Мультфильм Пита Доктера «Душа» стал победителем в номинации «Лучший анимационный фильм». Зрителям представляют фантастическую ленту, действие которой происходит после физической смерти героя. Школьный учитель музыки всю жизнь мечтал выступать на сцене в составе джазового ансамбля. Однажды он успешно проходит прослушивание и, возвращаясь домой, умирает. Теперь у Джо одна дорога — в Великое После, но он сбегает с идущего в вечность эскалатора и попадает в Великое До. Тут новенькие души обретают себя. Джо становится наставником упрямой души, которая уже много веков не может найти свою искру и отправиться на Землю.

Отметим, номер поезда подземки — 2319-й — зрители уже видели в «Корпорации монстров», когда в мир монстров попадает человеческий носок. А одним из веяний «новых реалий» стала измененная внешность (и сущность) главного героя.

Среди документальных лент внимания академиков удостоился фильм «Мой учитель — осьминог». Непростые отношения осьминога и человека зрителям представил океанолог Крейг Фостер.

Фотограф и исследователь дикой природы, находясь в творческом кризисе, обращается к подводному плаванию. Именно в океане ему и предстоит познакомиться с самкой осьминога, которая станет учителем, проводником по подводному царству и подругой.

Помимо того что в фильме прослеживается четкая сюжетная линия, что не всегда есть в «документалках», ненавязчиво зрителям рассказывают множество познавательных фактов: название осьминога, его физические особенности, враги. Зрители увидят не только потрясающе снятый подводный мир, но и наверняка задумаются о том самом «миге, который называется жизнь».

Читайте также: В кинотеатре Музея Победы пройдут показы фильмов — номинантов на «Оскар»