Рискованный капитал: российские инвесторы интересуются отечественными технологическими стартапами

Москвичка Татьяна Самарина считает деньги. С минимальным риском в нынешних условиях их можно инвестировать в депозитные счета / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Согласно данным опроса, проведенного аналитиками Института экономики роста имени П. А. Столыпина, 75 процентов россиян хотели бы направить пенсионные накопления в инвестиции. Корреспондент «Вечерней Москвы» выяснил, какие активы сейчас, после введения западных санкций, наиболее выгодны для вложений и на что стоит обратить внимание начинающим инвесторам.

Угрозы минимальны

По словам председателя комиссии по финансовым рынкам Московского городского отделения «Опоры России» Егора Диашова, самый малорискованный вариант инвестирования — депозит в банке. Размещая деньги на банковском счете, инвестор получает за это доход в виде процентной ставки. Однако его не хватит, чтобы покрыть инфляцию.

— Держать деньги в банке действительно безопасно. Но минимальная ставка по вкладу сейчас составляет шесть процентов. А уровень инфляции в стране, как полагают эксперты, достигнет 12 процентов, — отметил Диашов. — Так что риска в таком инвестировании нет, но и выгоды тоже.

С минимальным риском можно вложиться и в выпускаемые Министерством финансов России облигации федерального займа (ОФЗ). Это государственная ценная бумага, которая дает право ее владельцу на доход. На практике это выглядит так: инвестор дает деньги госкомпании на развитие, а она в оговоренные сроки выплачивает процент за пользование его деньгами. Номинальная стоимость ОФЗ составляет, как правило, тысячу рублей.

— Несмотря на экономическую нестабильность в мире, наша страна продолжает исполнять финансовые обязательства перед своими гражданами. Дефолт, о котором говорили некоторые эксперты, не случится, потому что у России есть резервы, — рассказывает правовой эксперт в области венчурного финансирования Рустам Рафиков.

За то, что государство пользуется деньгами инвестора, Министерство финансов РФ обеспечивает его регулярными выплатами процентов в виде купонов. Как правило, деньги инвесторам перечисляют два раза в год.

— Сейчас доходность по облигациям федерального займа в среднем составляет 7–9 процентов годовых. Однако если мы говорим о компаниях первого эшелона, а именно организациях с высоким рыночным капиталом, то доход от инвестирования в них может составить в районе 10 процентов годовых, — говорит Егор Диашов. — Есть облигации с доходностью до 30 процентов годовых. Однако важно понимать, что в этом случае риск потерять деньги увеличивается. Но прибыль от такого вложения будет больше.

Инвестиции в золото, например в виде слитков или монет, тоже минимально рискованные. Этот драгоценный металл не обесценится, отмечает сооснователь инвестиционного клуба, предлагающего покупку и продажу монет из драгоценных металлов, Андрей Морозов.

— В кризисных ситуациях котировки золота, как правило, всегда растут. Мы ожидаем, что к концу 2022 года стоимость этого драгоценного металла составит около 2000 долларов за унцию. Это существенный рост, — рассказывает Андрей Морозов.

Хотя не все экономисты считают золото хорошим объектом для инвестиций. Прежде всего этот драгоценный металл считается активом, который не приносит дохода. Вообще котировки на золото растут по отношению к рублю только потому, что оно, как правило, продается в долларах. Но по отношению к американской валюте за последние пять лет цена на золото не сильно выросла, но и не сильно упала. Если век назад за условный слиток этого металла его владелец мог купить себе хорошую машину, качественный костюм и еще вкусно поесть на сдачу, то сейчас на то же количество драгоценного металла можно позволить себе все те же блага.

По мнению Егора Диашова, жилую недвижимость, как и золото, порой ошибочно считают объектом для инвестиций с минимальными рисками.

— Доходность от сдачи в аренду квартиры не превышает пяти процентов годовых. Разумеется, этого не хватит для того, чтобы покрыть инфляцию. Поэтому, как и в случае с золотом, это лишь вариант сохранения средств, а не их приумножение, — отметил Егор Диашов. — Зато коммерческая недвижимость — более удачный вариант для инвестирования. Доходность от сдачи ее в аренду варьируется в диапазоне от 10 до 12 процентов годовых.

Необременительное вложение

После начала специальной военной операции хранить сбережения в долларах или евро стало сложнее, поскольку банки ввели комиссию за обслуживание счетов в иностранной валюте. Именно поэтому эксперты советуют хранить доллары и евро наличными. Кроме того, в текущей обстановке не ясно, продолжат ли банки России работать с валютой недружественных стран.

Так что покупка долларов и евро в настоящее время — это среднерискованная инвестиция. Зато можно приобрести китайскую валюту — юани. Это необременительно, поскольку комиссии за это российские банки пока не берут. И юани, по словам экспертов, точно будут в чести в ближайшее время.

— Юани сейчас могут стать неплохой альтернативой для долларов и евро, которые становятся «токсичными» валютами и постепенно выводятся из всякого обращения в России. В отличие от других валют «дружественных стран» (вроде турецкой лиры) юань не является таким же непредсказуемым и волатильным, — рассказал старший аналитик финансовой компании Валерий Полховский.

Фото: Сайт Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

Опасная игра

Еще один способ инвестирования — покупка акций компаний. Когда та или иная фирма нуждается в финансировании, она начинает искать инвесторов. Те дают им нужную сумму на развитие, а взамен получают акции. Как правило, их номинальная стоимость как раз составляет сумму, равную уставному капиталу акционерного общества, то есть ту, которую учредители вносят при создании компании.

Однако риск такого вложения довольно высок. Кризисы могут очень негативно сказаться на финансовом благополучии компании. Кроме того, государство может увеличить налоговую нагрузку фирмы.

— Акции, как правило, — это инвестиции на долгий срок. Обладатель этих ценных бумаг не получит доход через месяц, два или даже год, — рассказывает Егор Диашов.

Отмечу, что в данном случае речь идет об акциях роста, то есть ценных бумагах растущих компаний. Однако важно понимать, что волатильность этих акций довольно высокая. Значит, у инвестора есть не только возможность хорошо заработать, но и высокий риск потерять большие деньги.

Более безопасный вариант — дивидендные акции. В данном случае речь идет о ценных бумагах устоявшихся компаний с большой долей рынка. Возможности для существенного роста таких организаций минимальные. Однако динамика стоимости их акций стабильнее, чем у растущих. Это важно учитывать как опытным, так и начинающим инвесторам.

— В этом случае компании выплачивают инвесторам дивиденды, то есть часть прибыли акционерного общества. Таким образом, есть возможность получать доходы ежегодно, — отмечает Егор Диашов. — Но дивиденды выплачиваются по решению акционеров, а не в обязательном порядке. Например, большая часть акционеров известной российской транснациональной энергетической компании на годовом собрании в июне выступили против выплаты дивидендов за 2021 год.

Рустам Рафиков считает, что даже в условиях нестабильной экономической ситуации в стране и мире спрос на акции среди инвесторов все же сохранится.

— Несмотря на нестабильную ситуацию, многие крупные частные организации продолжают сохранять свои активы. И в ближайшее время они вряд ли будут проседать в цене, — говорит Рафиков.

Еще один прибыльный, но довольно рискованный способ инвестирования — финансирование технологических стартапов. Причем раньше экономисты отмечали повышенный спрос на инвестирование в иностранные компании, а теперь интерес инвесторов направлен в основном на внутренний рынок, подчеркивает Рустам Рафиков.

— В стране запущены различные краундфандинговые площадки (платформы, где люди или компании собирают пожертвования на реализацию своих идей и проектов. — «ВМ»). Там разработчики стартапов ищут инвесторов, — пояснил Рустам Рафиков. — Такие вложения очень высокодоходны, но в то же время очень рискованны.

Инвесторы в последние годы обратили внимание на криптовалюту. Однако риск таких инвестиций очень высок из-за специфических особенностей «цифровых денег». Во-первых, сейчас существует большое количество вредоносных программ, разработчики или распространители которых могут украсть криптомонеты. Например, программы-вымогатели. Это сервисы, которые блокируют доступ к компьютерной системе или мешают считывать записанную в ней информацию. Пользуясь беспомощным положением владельца криптомонет, мошенники требуют от жертвы выкуп для восстановления исходного состояния системы.

Еще криптовалюту могут украсть с помощью вирусов. В этом случае держателям таких рискованных инвестиций необходимо использовать надежную антивирусную защиту. Не стоит и переходить по подозрительным ссылкам. Но вложения в криптовалюту в большинстве случаев приносят очень неплохой доход ее владельцам.

Еще один современный способ инвестирования — покупка невзаимозаменяемых токенов, или NFT. Это сертификат, доказывающий, что вы владеете уникальным объектом в цифровом пространстве. Это может быть компьютерная игра, произведения цифрового искусства, изображение, музыка, тексты, 3D-модели и другое.

— Однако такой источник заработка находится за пределами российского правового поля, — отметил Егор Диашов. — То есть такое понятие, как «невзаимозаменяемый токен», пока отсутствует в российском законодательстве.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным Росстата, во втором квартале 2022 года инвестиции в основной капитал РФ выросли на 4,1 процента в годовом выражении. При этом в первом квартале 2022 года ведомство отмечало прирост объема инвестиций в основной капитал на уровне 12,8 процента в годовом выражении. А по итогам 2021 года прирост составил 7,7 процента.

Стоит отметить, что инвестиции крупных и средних компаний в 2022 году увеличились на 22,4 процента в годовом выражении. По большей части на это повлияла обрабатывающая промышленность с высоким экспортным потенциалом. Речь идет о химическом производстве и нефтепереработке. Рост инвестиций в сферах добычи полезных ископаемых и строительстве тоже сыграл свою роль.

ЦИТАТА

Иосиф Бродский (1940–1996), русский и американский поэт.

«Наравне с землей, водой, воздухом и огнем деньги — суть пятая стихия, с которой человеку чаще всего приходится считаться».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Рами Зайцман, инвестиционный аналитик:

— Прежде чем начинать искать активы, важно изучить основные правила инвестирования. В первую очередь необходимо поставить цель, которую начинающий инвестор планирует достичь. Вслепую заходить на финансовый рынок и что-то покупать категорически нельзя! Потом важно определиться со сроками достижения цели. Если вам нужны деньги на пенсию, оплату высшего образования для детей, покупку или строительство жилого дома, о таких серьезных вложениях, конечно, стоит позаботиться заранее. В этом случае вам подойдут долгосрочные инвестиции. Это, кстати, наиболее по пуляр ный вид вложений у большинства игроков рынка в нашей стране. Но надо отдавать себе отчет в том, что на это уйдет от пяти до десяти лет.

Если вам нужно сделать ремонт в квартире, внести первый взнос по ипотеке, купить машину или съездить в отпуск, то можно влезть в среднесрочные инвестиции. А если вы хотите купить технику или мебель, можно «сыграть по-быстрому», прибегнуть к краткосрочным инвестициям. После того как вы определились со сроками и целями, необходимо определиться с инструментами. В первую очередь перед тем, как вложить куда-то деньги, важно выяснить уровень надежности выбранного актива. А именно — постараться просчитать все возможные риски, из-за которых инвестиция может обесцениться. Как правило, выделяют инвестиции с минимальными, средними и высокими рисками. Кроме того, перед вложением важно изучить амплитуду колебаний стоимости актива, то есть его волатильность. Чем она выше, тем более непредсказуема будет динамика. В-третьих, важно понять, насколько оперативно можно вывести деньги и каковы в таком случае будут расходы.