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Приметы и советы

Юань с подвохом: в Москве массово скупают китайскую валюту

Никита Миронов
Экономика
Юань с подвохом: в Москве массово скупают китайскую валюту
Фото: Pixabay

В среду, 12 октября, на Московской бирже впервые за всю историю объем торгов юанем оказался выше спроса на доллары. «Вечерняя Москва» узнала, есть ли смысл скупать китайскую валюту жителям столицы и в чем хранить сбережения.

Многие жители столицы стали задумываться о сбережениях в юанях. Однако большинство финансистов не советуют этого делать. Так, эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин заявил, что опасность работы с юанем заключается в нестабильности его курса.

— Это связано с тем, что юань не совсем свободно конвертируемая валюта. На мировом рынке торговля им находится под контролем китайских властей. Курс юаня может быть очень подвижным, что связано с сильной зависимостью экономики КНР от экспорта. Поэтому сильное укрепление своей валюты Китаю невыгодно. Таким образом, нам невыгодно держать свои сбережения в юанях, — объяснил директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики крупной финансовой компании Владимир Брагин.

Аналитик Андрей Опарин считает: использовать юань разумно только в варианте от 5 до 25 процентов от общего портфеля накоплений.

— Большую часть сбережений я бы советовал хранить в российских рублях, — пояснил эксперт.

Дмитрий Бабин, в свою очередь, рекомендует покупать на бирже гонконгские доллары, поскольку они считаются надежнее, а их курс напрямую привязан к доллару США, который будет продолжать расти к рублю.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ян Арт, финансовый аналитик:

— Сейчас вновь можно покупать доллары в качестве подушки безопасности. Но не в банке, где они стоят дорого, а на бирже, через брокера. Тут все просто. Приходите в тот же банк, обращаетесь в его брокерское подразделение и покупаете. Но самое надежное сейчас — хранить в рублях.

ЦИФРА

73 процента москвичей имеют финансовую подушку безопасности, таковы результаты соцопроса НАФИ.

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