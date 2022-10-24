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Цены тянутся к праздникам: какие продукты подорожают к Новому году

Рената Лебедева

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Экономика
Цены тянутся к праздникам: какие продукты подорожают к Новому году
Сотрудник рыбного отдела Даниловского рынка Раиль Халимов продает форель / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Цены на некоторые категории продуктов в ближайшее время повысятся. Такие данные 18 октября опубликовало агентство экономической информации. «Вечерняя Москва» узнала, что подорожает, а что может, наоборот, подешеветь.

По словам экономиста Александра Цапликова, причины «заморозки» цен, которая наблюдается последние несколько месяцев, заключаются в том, что государство принимает различные меры по их сдерживанию, а каждая категория товаров на данный момент полностью обеспечена соответствующим спросом. Дефицита не предвидится.

— Например, хлеб и некоторые виды круп (гречка, овсянка, пшеница) не подорожают, а, возможно, даже и подешевеют на несколько процентов, потому что все собранное зерно остается в нашей стране и не идет на экспорт, как ранее, — отметил он.

А вот незначительно подорожать в ближайшее время может рыбная продукция. В этом году улов многих видов рыбы оказался меньше, чем в прошлом, а импорт из-за западных санкций снизился в разы, поэтому рыбохозяйства вынуждены повышать цены.

Цены тянутся к праздникам: какие продукты подорожают к Новому году

— К Новому году подорожают такие виды рыбы, как атлантическая сельдь, форель и минтай. Рост будет не более, чем на 5 процентов. После праздников цены вернутся к текущим значениям, — пояснил эксперт.

Также ожидается рост цен на фрукты (бананы, киви, апельсины) — приблизительно на 3 процента — из-за окончания сезона и удорожания логистики для поставщиков.

Рынок сбережет

Для экономии эксперты советуют покупать овощи и фрукты на рынках. Лучше всего туда ходить утром, в это время большая вероятность купить продукты по оптовым ценам. А вот вечером возможны скидки, но ассортимент будет не таким богатым.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Даниил Кашин Аналитик, экономист:

— Предстоящее подорожание некоторых продуктов не будет затрагивать овощи. Напротив — картофель, спрос на который был в последние недели очень высок, может подешеветь. Советую купить продукты, которые могут долго храниться до Нового года.

Цены Фрукты Рыба рынок Импорт
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