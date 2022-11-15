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Промышленность интенсивно осваивает новые рынки сбыта

Василиса Чернявская 
Экономика
Промышленность интенсивно осваивает новые рынки сбыта
Сотрудники компании — резидента ОЭЗ «Технополис «Москва» Валерий Менщиков и Сергей Литвинцев (справа) работают на предприятии, производящем аппараты искусственной вентиляции легких и другое медоборудование. Эти изделия выпускаются в том числе и на экспорт / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Москва входит в топ-5 по объему экспорта среди крупнейших мегаполисов мира. Среди значимых партнеров — Китай. Перспективы дальнейшего сотрудничества выяснила «Вечерняя Москва».

Москва — один из крупнейших промышленных центров и экспортеров в России. Только в прошлом году совокупный экспорт товаров и услуг столицы превысил 17 триллионов рублей. Весомую долю московского экспорта составляют несырьевые товары. Среди них: высокотехнологичная продукция, товары повседневного спроса, наукоемкие услуги и другая продукция.

В нынешних условиях перед московскими производителями и экспортерами стоят две задачи: расширить свое производство на волне ухода иностранных компаний и укрепить экспортный потенциал на рынках дружественных стран.

— Сегодня у Москвы есть торгово-экономические отношения с Китаем и всеми странами Прикаспия, — говорит заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. — В прошлом году внешний общий оборот торговли с Ираном, Казахстаном, Азербайджаном и Туркменистаном серьезно вырос. Важно и дальше наращивать торгово-инвестиционные связи и высокотехнологичную кооперацию.

Москва дает возможность бизнесу представлять свою продукцию на торгово-выставочных площадках стран Азии, Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока и СНГ. До конца года выездные встречи и онлайн-презентации запланированы в Китае, Индии, Турции, Саудовской Аравии, Иране, Вьетнаме, Нигерии и Бахрейне.

Среди тех, кто готов осваивать новые рынки, — резиденты особой экономической зоны «Технополис «Москва». Так, компания «Научные развлечения» с 2019 года выпустила почти 200 тысяч образовательных наборов, цифровых лабораторий, интерактивных учебных установок.

Ее продукция используется более чем в 35 тысячах детских садов, школ и вузов России. Известны наши разработчики стали и в Азии, где сейчас активно укрепляют связи. Предприятие планирует до конца года как минимум вдвое увеличить поставки товаров в азиатские страны.

Другой резидент — компания «Хирана+» — организовала в столичной особой экономической зоне производство наркозно-дыхательных аппаратов. По словам директора по развитию компании Сергея Литвинцева, ставка сделана на рост собственного производства, современные разработки, расширение географии поставок и сервиса. Есть у компании и завод в Узбекистане. А вот чего становится меньше, так это зависимости от иностранных комплектующих.

Есть в городе и проекты, которые реализовали иностранные партнеры. Те же китайские инвесторы вложили почти миллиард долларов в московский рынок.

— Осенью начал свою работу многофункциональный деловой комплекс «Парк Хуамин» на улице Вильгельма Пика в Москве. Также компании с участием китайского капитала работают в столичных отраслях строительства, энергетики, химической промышленности, производства электротехнического оборудования и машин, — привел примеры Владимир Ефимов.

В столичной мэрии добавляют: большим экспортным потенциалом обладают ИТ-сфера, медицина, фармацевтика и другие отрасли промышленности. Так, экспорт в области медицины и фармацевтики вырос до 136,1 миллиарда рублей.

— Город продолжает развивать торгово-экономическое сотрудничество со странами Юго-Восточной Азии. Сейчас рынок данного региона стал одним из основных каналов сбыта нашей продукции, — отметил важность развития сотрудничества с разными странами глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Совокупный экспорт Москвы по итогам 2021 года составил: 15,3 триллиона рублей — экспорт товаров и 2,1 триллиона рублей — услуг. Ключевыми странами-импортерами стали Китай — 2,2 триллиона рублей, Белоруссия — 832 миллиарда рублей, и Казахстан — 282 миллиарда рублей. В Москве работает более 14,1 тысячи компаний-экспортеров.

Бизнес очень быстро адаптируется под меняющиеся обстоятельства

Поворот экономических связей России с Запада на Восток сейчас обсуждается на всех уровнях. «ВМ» рассказывает, как адаптируется бизнес под меняющиеся обстоятельства.

Первое, что стоит отметить, — это нефтегазовый сектор. Но если раньше Россию попрекали зависимостью от сырьевой ренты, то теперь природные богатства становятся одним из «козырей» в формировании новой международной повестки. Пока Запад выдумывал очередной пакет антироссийских санкций, в ряде азиатских стран — импортеров нефти заявили, что не поддерживают идею введения потолка цен на энергоносители. А экономисты и вовсе считают эту инициативу абсурдной.

— Страны ОПЕК считают невозможным для себя диктат цен на нефть со стороны покупателей, так как подобные ограничения приведут к обратному эффекту, — констатировал министр финансов России Антон Силуанов.

В связи с этим Россия обсуждает возможность сотрудничества с другими странами. Эксперты полагают, что курс на Восток, в том числе переговоры с Китаем и Индией, помогут России найти выход из этой ситуации. Собственно, как и в других вопросах, среди которых актуальной осенью остается поставка зерна.

— Россия активно налаживает контакты с добросовестными судовладельцами для перевозок отечественного зерна и постепенно восстанавливает логистику, — рассказал глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев. — Сейчас мы успешно восстанавливаем показатели, поставляя продовольствие в государства Африки и Ближнего Востока.

По его словам, по итогам года Минсельхоз ожидает выйти на уровень экспорта продукции Агропромышленного комплекса порядка 40 миллиардов долларов.

Пристальное внимание наша страна уделяет не только поставкам нефти и газа, но и высокотехнологичного оборудования.

— Необходимо наладить импорт оборудования из Китая, потерянного после санкций Запада, а также взаимодействовать в области научно-технологического развития, — считает российский ученый, востоковед, лингвист, профессор Кирилл Бабаев. — Сегодня это та страна, куда идет наш экспорт, и надо сделать его бесперебойным, с возможностью оплаты в национальных валютах, без рисков вторичных санкций для китайских партнеров. Эти задачи стоят перед Россией, но зацикливаться на Китае не стоит. Необходимо развивать отношения и с другими странами Востока. Ставку делают также на сотрудничество с Вьетнамом, Индонезией и Таиландом.

При этом речь идет об укреплении культурных связей и возобновлении турпотока в теплые страны. Их представители, в свою очередь, не забывают наносить дружеские визиты в Россию. Так, летом открылся культурный центр Мьянмы в парке «Этномир», а Иран начал обсуждение с Россией создания производства автозапчастей.

— И внутренний рынок, и внешнеэкономические связи быстро адаптируются под меняющиеся обстоятельства, — заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. — В ответ на санкции Россия сделала ставку на открытость — на рыночную экономику.

КСТАТИ

Согласно данным ВЦИОМа, большая часть опрошенных жителей России сталкивались с таким понятием, как «поворот на Восток» (66,3 процента). При этом твердо знают о нем 28,1 процента, «что-то слышали» — 38,2 процента, а 31 процент услышал об этом впервые при проведении исследования.

Под «поворотом на Восток» респонденты понимают прежде всего торгово-экономическое сотрудничество — об этом заявили 57,6 процента, в сфере культуры — 22,4 процента.

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